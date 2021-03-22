Naim Süleymanoğlu rekoru kaçtır, rekoru kırıldı mı?

TRT 1 ekranlarından bu akşam yayınlanan Cep Herkülü:filmini izleyenler Naim Süleymanoğlu’nun rekorunun kaç olduğunu ve Rekorun kırılıp kırılmadığını merak etti. Naim Süleymanoğlu 46 kez dünya rekoru kırmıştır. İlk rekorunu 16 yaşındayken kıran Naim Süleymanoğlu tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösterilmektedir. 3 Olimpiyat Altın madalya, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 6 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu, haltere 9 yaşındayken başlamıştır. 15 yaşında Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyona’nda iki altın madalya alarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında tekrar rekor kırarak şampiyon olan Naim Süleymanoğlu, halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. 16 yaşındayken silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Döneminde Bulgaristan hükümetinin Türk isimlerini yasaklamasından dolayı Naum Shalamanov olarak bilinen ve Bulgaristan’da Türk vatandaşlara uygulanan zulüm dolayısıyla 86 Melboune’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası sırasında Büyükelçiliğe sığınarak Türk Türkiye’ye iltica eden Naim Süleymanoğlu’na bu dönemde en büyük destek Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan gelmiştir. Naim Süleymanoğlu geçtiğimiz senelerde vefat etmiştir.