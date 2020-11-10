Nahçıvan haritada nerede? Nahçıvan nüfusu ve haritadaki yeri

Coğrafi konumu nedeniyle Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye için önemli bir bölge olan Nahçivan, son gelişmelerden sonra yeniden gündeme geldi.

Nahçivan nerede? Nahçivan hakkında bilgiler

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olan bölge, Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölgedir. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve İran’a yakın olan bölge, 425 bin kişilik nüfusa sahiptir. 5 bin 502 km kare yüzölçümüne sahip bölgede halkın büyük bir bölümü Azerbaycan Türküdür.

Nahçıvan, Türk devletleri arasında Türkiye ile kara sınırı bulunan tek bölgedir. Bu nedenle Türkiye için oldukça önemlidir. Türkiye ve Nahçivan arasında 17 km’lik bir sınır bulunmakta ve Nahçıvan’ın şehir merkezi ile Iğdır arasında 160 km mesafe vardır. İki ülke arasındaki ulaşım Dilucu Sınır Kapısı’ndan yapılmaktadır.

Nahçıvan tarıma elverişli bir bölge olmasının yanı sıra zengin maden suyu, soda ve tuz kaynaklarına sahiptir.