Nahçıvan haritada nerede? Nahçıvan nüfusu ve haritadaki yeri

Coğrafi konumu nedeniyle Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye için önemli bir bölge olan Nahçivan, son gelişmelerden sonra yeniden gündeme geldi.
Nahçivan nerede? Nahçivan hakkında bilgiler
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olan bölge, Azerbaycan’a bağlı özerk bir bölgedir. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve İran’a yakın olan bölge, 425 bin kişilik nüfusa sahiptir. 5 bin 502 km kare yüzölçümüne sahip bölgede halkın büyük bir bölümü Azerbaycan Türküdür.
Nahçıvan tarıma elverişli bir bölge olmasının yanı sıra zengin maden suyu, soda ve tuz kaynaklarına sahiptir.
Son Güncelleme: 10.11.2020 18:40