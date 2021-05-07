Nafaka nasıl alınır? Nafaka alma şartları ve başvuru işlemleri

Nafakalar Medeni Kanun’da 4 türe ayrılmaktadır. Boşanma sırasında veya boşandıktan sonra kişinin maddi sıkıntılar çekmesi üzerine amaçlanır. Maddi zorluğa düşecek kişi eğer çocukları varsa çocuk adına her ay maddi yardım yapılmaktadır. Boşanma sırasında nafakaya tabi tutuluyorsa kişi şartları yerine getirmek zorundadır. Bu durumda 4 çeşit nafaka bulunmaktadır.

1. Tedbir nafakası

2.İştirak nafakası

3.Yoksulluk

4.Yardım nafakası

Tedbir nafakasında vatandaşlar boşanma davası açılması ile birlikte dava sonucu kesin olana kadar devam eden kişilerin boşanma sırasında yaşamlarını olumsuz etkileyen nafaka türüdür. Tedbir nafakası taraf kişilerin boşanma nedeni ile maddi sıkıntılar meydana çıktığında ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak dava hâkim tarafından kesin sonuca ulaştığında o sırada çocukların barınma, bakım veya eğitim gibi durumlarda yardımcı olunmaktadır.

Yoksulluk nafakası

Yoksulluk nafakası süresiz olarak bilinmektedir. Eşlerden biri eğer yoksulluk durumuna düşerse karşı taraf boşandığı eşinden talepte bulunur. Evliliğin süresi bulunmamaktadır. Ayrıldıktan sonra maddi sıkıntı çekecek kişiye yoksulluk nafakası verilir.

İştirak nafakası

Yardım nafakası

Çocuk için eğer velayeti kendisine verilmezse ve çocuk 18 yaşından küçükse talep doğrultusunda iştirak nafakası alınabilir. Kusur durumu önemli değilken çocuğun yetişmesi, eğitimi ve sağlığı önemlidir. Çocuk için ödenecek miktar ile temel ihtiyaçlarına göre karşı tarafın mali durumuna göre belirlenmektedir. Eğer borçlu kişi ölürse veya çocuk evlenirse veya eğitimine devam etmezse iştirak nafakası kesilmektedir.

Yoksulluk çeken anne, baba, anneanne, dede veya kardeş gibi akrabaların talep edeceği nafaka türüdür. Yardım isteyecek akrabalar olarak bilinir. Yoksulluk çeken kişi bakmakla hükümlü olduğu kişi varsa eğer kamu kurumlarından talep edebilir.

Boşanmadan da nafaka alınır mı?

Boşanma kararı netleşmeden de nafaka alınmaktadır. Eş ve çocuk olarak bu haktan yararlanabilirsiniz. Çocuk var ise iştirak nafakası alabilirsiniz. Yeni değişikliğe göre erkek kişi en az 2 yıl nafaka ödemelidir. Uzun süreli evliliklerde ise evli kalınan yıl kadar ödeme alınmaktadır. Önek olarak 6 yıl evli olan bir kişi boşanma kararı alsa 6 aylık süre için bedel alır. Kanuna göre evli kalınan süre kadar ödeme yapılır. Süresiz nafaka durumunda eşin çalışmaması gerekir.

Boşanma işlemleri tamamlandıktan sonra kişiler anlaşmalı boşandığında diğer önemli madde çocuğun kimde kalacağı önemlidir. Çocuk kimde kalırsa ona göre nafaka karar verilir. Çocuk velayeti alan kişiler nafaka öder. Çocuğa bağlanan nafaka ise eğitim, sağlık, zorunlu olan ihtiyaçlar için geçerlidir.

Nafaka ödeyecek kişinin maddi durumu önemlidir. Maddi sıkıntısı olmayan bir kişi rahatlıkla ödeyebilir. Bu durumda karşı tarafın gelir durumu ele alınır. Tutar fark etmeden her ay çocuk için maddi yardım yapılır.

Çocuk nafakası ne zaman son bulur?

Çocuklar 18 yaşına gelene kadar karşı taraf nafaka ödemek zorundadır. Eğer çocuk eğitim tamamlamıyorsa, öldüyse veya çalışıyorsa nafaka kesilir. Çocuk başkası tarafından birine evlatlık veriliyorsa yine nafaka sona erer. Çocuğun maddi giderleri değişmesi ile ödenecek bedel ise dava kararı ile değişir.

Kimler nafaka alabilir?

İşsiz kişiler

Düşük gelire sahip olan kişiler

Geliri olmayan kişiler

Ev hanımları

Asgari ücret ile çalışanlar

Geçici işlerde çalışanlar, düzenli geliri olmayan kişiler

Nafakaların hesaplanması, karşı tarafın ödemek ile sorumlu olduğu nafaka türleri hesaplanır. Asgari ücret ile geçimini sağlayan kişiler, düşük gelirli olduğu için nafaka verilir. Türkiye’de nafakalar %66,4’ü 500 TL olurken genellikle 262 TL olarak bağlanır. Aile Mahkemeleri tarafından verilen kararlar ortalaması ise 370 TL olarak belirlenir. Az miktar sonucu varsa eğer kişiler nafakanın arttırılması için talepte bulunabilir. Artırım davası yıllık ÜFE artışına göre baz alınır. Kişilerin iş durumu, geliri ve yaşantısı ön planda olur.

2021 nafaka ücretleri ne kadar oldu?

2021 yılı nafaka ücretleri değişiklik göstermektedir. Kişilerin yaşantısı, aldığı maaş, ekonomik durumu en büyük etkendir. Önek olarak 3.000.000 TL maaş alan kişi 500,00 TL yoksulluk 200,000 TL iştirak ile 700.000 TL nafaka ödemek zorundadır. Eğer ödemeler düzenli değilse icraya başvurulur.