İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? Kaç çeşit nafaka vardır? başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 03-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 18:34
Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Takip Et:

Ülkemizde uzun senelerdir kullanılan nafaka sistemi ile birlikte, tarafların haklarının korunması amaçlanmaktadır. Devlet biten evliliklerin ardından boşanmış olan eşler arasında maddi dengenin sağlanabilmesi adına nafaka sistemini yürürlükte tutmaktadır. Senelerdir boşanan çiftler arasında büyük gerginliklerin yaşanmasına neden olan nafakaların hangi yöntemlerle hesaplandığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka türleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Medeni Kanunu kapsamında görülebilmektedir. Nafakaların belirlenmesi sırasında kişilerin hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan asgari miktardaki maddiyat ve koşulların sağlanması göz önünde bulundurulmaktadır. Nafakaların hangi miktarda verileceği hakim karar vermektedir. Ancak elbette bu husus belirlenirken bazı yöntemler kullanılmaktadır. Hukukumuzda nafakalar 3 farklı şekilde verilmektedir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk ve yardım nafakasıdır.

Tedbir Nedir?

Nafaka çeşitlerinden biri olan tedbir, boşanma davasının devam ettiği süre boyunca davanın hakimi tarafından, eşlerin geçinmelerine, barınmalarına ve malların yönetiminin yanı sıra çocukların bakım ve korunması için ödenen ücret olarak belirlenmiştir. Tedbir nafakaları genellikle dava sonuçlanıncaya kadar ödenemeye devam edilmekte bunun ardından sonlandırılmaktadır.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası yalnızca çocuklar için ödenmektedir. Eşler için ödenen herhangi bir ücret bulunmadığı gibi yalnızca çocukların eğitimi ve bakımı için verilmektedir. Verilen nafakalar kişilerin mali güçlerine orantılanarak belirlenmektedir. Bunun dışında nafakalar çocuk ergin olduğu zamana kadar ödenmektedir. Erginlik yaşı hukuken 17 olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanma ardından yoksul duruma düşecek olan eşe diğer eş tarafından ödenen nafaka olarak belirlenmiştir. Bu nafakanın alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullardan ilki usulüne göre boşanma ve ikincisi ise ağır kusurlu olunmamasıdır. Bu nafaka belirlenmiş sürelerde alınabildiği gibi ömür boyu da alınabilmektedir.

Nafaka Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Nafaka ücretleri hesaplanırken nafakayı ödeyecek olan kişinin aylık geliri de göz önünde bulundurulmaktadır. Hakim tarafından belirlenen nafaka tutarı kişilerin aylık gelirlerine göre orantılanmaktadır. En düşük nafaka aylık 300 TL olabilmektedir. Ancak hakim kişilerin mal varlıklarına bakmakta ve buna göre bir karar vermektedir.

Nafaka İlerleyen Dönemde Değişebilir mi?

Nafakaların ödenmesi ilerleyen dönemler içinde değişiklik gösterebilmektedir. Nafakayı ödeyen kişinin maddi durumunun kötüleşmesi ya da iyileşmesi durumlarında, kişiler yeni bir dava açarak ödenen nafakanın değişimini isteyebilmektedirler. Aynı zamanda çocuk için ödenen nafakalarda ise çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte ihtiyaçları daha fazla miktarlara ulaşmakta, buna bağlı olarak nafakayı alan taraf yeni bir dava açarak ödeme miktarının artırılmasını isteyebilmektedir.

TÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplanması

  • Bağlanan nafaka 300 TL. olsun.
  • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da % 11,75 olduğunda;
  • 300X 11,75 /100: Artış Miktarı (35,25) bulunur.
  • Nafaka 300 + Artış miktarı 35,25 = 335,25 TL.

Nafaka Alma Hakkına Sahip Olanlar

  • İşine son verilmiş kişiler,
  • Geliri olmayanlar,
  • Asgari ücretliler,
  • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
  • Ev hanımları,
  • Düzenli işi olmayanlar

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NafakaEvlilikBoşanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Parmaklarını yem makinesine kaptıran çocuk hastaneye kaldırıldı
Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı
Gasilhane imamının korona ayıbına soruşturma başlatıldı
Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun
Film gibi soygun! Banka personelinden 10 milyon TL'lik vurgun
Kuş sürüsüne dalan kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi
Kuş sürüsüne dalan kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi
Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı
Ataşehir'de kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın! 12 kişiye ceza yağdı
IŞİD'li terörist gizlendiği örgüt evinde yakayı ele verdi!
IŞİD'li terörist gizlendiği örgüt evinde yakayı ele verdi!

Popüler Haberler

Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Tövbeler Olsun ne zaman final yapacak?
Gürcistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rüyada ikiz bebek ne demektir? Doğum veya ikiz bebek rüyasının tabiri ve anlamı
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tara Mcmillan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
Engelli maaşı için gerekli evraklar ve engelli maaşı kriterleri 2021
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Halkbank mini emekli kredisi ile emeklilere 5.000 TL kredi kampanyası
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
3 farklı bankadan 50 bin lira değerinde anında kefilsiz kredi
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal (Ege Aydan) kimdir?
Mars Bileti Nedir? Nasa Mars Bileti Nasıl Alınır? NASA 2020 Mars Programı
Vodafone TV mini komedi dizisi Kafa Doktoru'nun çekimleri başladı
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Öğretmen dizisi final bölümü ne zaman?
Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada Civciv Görmenin anlamı
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 03-01-2021
Evde karantinaya alınan hastalara gıda yardımı yapılıyor mu?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Kredi Kartı Limiti Nasıl Arttırılır? Banka Kredi Kartı Limiti Arttırma İşlemleri
2021 kira yardımı nasıl alınır, başvuru için şartlar neler? e-Devlet 960 TL kira yardımı başvurusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.