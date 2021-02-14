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Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2021 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama

Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 14 Şubat Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 04:44
Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2021 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama
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Ülkemizde uzun senelerdir kullanılan nafaka sistemi ile birlikte, tarafların haklarının korunması amaçlanmaktadır. Devlet biten evliliklerin ardından boşanmış olan eşler arasında maddi dengenin sağlanabilmesi adına nafaka sistemini yürürlükte tutmaktadır. Senelerdir boşanan çiftler arasında büyük gerginliklerin yaşanmasına neden olan nafakaların hangi yöntemlerle hesaplandığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka türleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Medeni Kanunu kapsamında görülebilmektedir. Nafakaların belirlenmesi sırasında kişilerin hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan asgari miktardaki maddiyat ve koşulların sağlanması göz önünde bulundurulmaktadır. Nafakaların hangi miktarda verileceği hakim karar vermektedir. Ancak elbette bu husus belirlenirken bazı yöntemler kullanılmaktadır. Hukukumuzda nafakalar 3 farklı şekilde verilmektedir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk ve yardım nafakasıdır.

Tedbir Nedir?

Nafaka çeşitlerinden biri olan tedbir, boşanma davasının devam ettiği süre boyunca davanın hakimi tarafından, eşlerin geçinmelerine, barınmalarına ve malların yönetiminin yanı sıra çocukların bakım ve korunması için ödenen ücret olarak belirlenmiştir. Tedbir nafakaları genellikle dava sonuçlanıncaya kadar ödenemeye devam edilmekte bunun ardından sonlandırılmaktadır.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası yalnızca çocuklar için ödenmektedir. Eşler için ödenen herhangi bir ücret bulunmadığı gibi yalnızca çocukların eğitimi ve bakımı için verilmektedir. Verilen nafakalar kişilerin mali güçlerine orantılanarak belirlenmektedir. Bunun dışında nafakalar çocuk ergin olduğu zamana kadar ödenmektedir. Erginlik yaşı hukuken 17 olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanma ardından yoksul duruma düşecek olan eşe diğer eş tarafından ödenen nafaka olarak belirlenmiştir. Bu nafakanın alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullardan ilki usulüne göre boşanma ve ikincisi ise ağır kusurlu olunmamasıdır. Bu nafaka belirlenmiş sürelerde alınabildiği gibi ömür boyu da alınabilmektedir.

Nafaka Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Nafaka ücretleri hesaplanırken nafakayı ödeyecek olan kişinin aylık geliri de göz önünde bulundurulmaktadır. Hakim tarafından belirlenen nafaka tutarı kişilerin aylık gelirlerine göre orantılanmaktadır. En düşük nafaka aylık 300 TL olabilmektedir. Ancak hakim kişilerin mal varlıklarına bakmakta ve buna göre bir karar vermektedir.

Nafaka İlerleyen Dönemde Değişebilir mi?

Nafakaların ödenmesi ilerleyen dönemler içinde değişiklik gösterebilmektedir. Nafakayı ödeyen kişinin maddi durumunun kötüleşmesi ya da iyileşmesi durumlarında, kişiler yeni bir dava açarak ödenen nafakanın değişimini isteyebilmektedirler. Aynı zamanda çocuk için ödenen nafakalarda ise çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte ihtiyaçları daha fazla miktarlara ulaşmakta, buna bağlı olarak nafakayı alan taraf yeni bir dava açarak ödeme miktarının artırılmasını isteyebilmektedir.

TÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplanması

  • Bağlanan nafaka 300 TL. olsun.
  • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da % 11,75 olduğunda;
  • 300X 11,75 /100: Artış Miktarı (35,25) bulunur.
  • Nafaka 300 + Artış miktarı 35,25 = 335,25 TL.

Nafaka Alma Hakkına Sahip Olanlar

  • İşine son verilmiş kişiler,
  • Geliri olmayanlar,
  • Asgari ücretliler,
  • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
  • Ev hanımları,
  • Düzenli işi olmayanlar

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 04:44
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Anahtar Kelimeler:
NafakaEvlilikBoşanma
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