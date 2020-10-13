İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? Nafaka alacağı hesaplama haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 13 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizde Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? Nafaka alacağı hesaplama ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

13 Ekim 2020 Salı 06:27
Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama
Takip Et:

Ülkemizde uzun senelerdir kullanılan nafaka sistemi ile birlikte, tarafların haklarının korunması amaçlanmaktadır. Devlet biten evliliklerin ardından boşanmış olan eşler arasında maddi dengenin sağlanabilmesi adına nafaka sistemini yürürlükte tutmaktadır. Senelerdir boşanan çiftler arasında büyük gerginliklerin yaşanmasına neden olan nafakaların hangi yöntemlerle hesaplandığı da merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Nafaka türleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler Türk Medeni Kanunu kapsamında görülebilmektedir. Nafakaların belirlenmesi sırasında kişilerin hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan asgari miktardaki maddiyat ve koşulların sağlanması göz önünde bulundurulmaktadır. Nafakaların hangi miktarda verileceği hakim karar vermektedir. Ancak elbette bu husus belirlenirken bazı yöntemler kullanılmaktadır. Hukukumuzda nafakalar 3 farklı şekilde verilmektedir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk ve yardım nafakasıdır.

Tedbir Nedir?

Nafaka çeşitlerinden biri olan tedbir, boşanma davasının devam ettiği süre boyunca davanın hakimi tarafından, eşlerin geçinmelerine, barınmalarına ve malların yönetiminin yanı sıra çocukların bakım ve korunması için ödenen ücret olarak belirlenmiştir. Tedbir nafakaları genellikle dava sonuçlanıncaya kadar ödenemeye devam edilmekte bunun ardından sonlandırılmaktadır.

İştirak Nafakası


İştirak nafakası yalnızca çocuklar için ödenmektedir. Eşler için ödenen herhangi bir ücret bulunmadığı gibi yalnızca çocukların eğitimi ve bakımı için verilmektedir. Verilen nafakalar kişilerin mali güçlerine orantılanarak belirlenmektedir. Bunun dışında nafakalar çocuk ergin olduğu zamana kadar ödenmektedir. Erginlik yaşı hukuken 17 olarak belirlenmiştir.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası boşanma ardından yoksul duruma düşecek olan eşe diğer eş tarafından ödenen nafaka olarak belirlenmiştir. Bu nafakanın alınabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullardan ilki usulüne göre boşanma ve ikincisi ise ağır kusurlu olunmamasıdır. Bu nafaka belirlenmiş sürelerde alınabildiği gibi ömür boyu da alınabilmektedir.

Nafaka Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Nafaka ücretleri hesaplanırken nafakayı ödeyecek olan kişinin aylık geliri de göz önünde bulundurulmaktadır. Hakim tarafından belirlenen nafaka tutarı kişilerin aylık gelirlerine göre orantılanmaktadır. En düşük nafaka aylık 300 TL olabilmektedir. Ancak hakim kişilerin mal varlıklarına bakmakta ve buna göre bir karar vermektedir.

Nafaka İlerleyen Dönemde Değişebilir mi?

Nafakaların ödenmesi ilerleyen dönemler içinde değişiklik gösterebilmektedir. Nafakayı ödeyen kişinin maddi durumunun kötüleşmesi ya da iyileşmesi durumlarında, kişiler yeni bir dava açarak ödenen nafakanın değişimini isteyebilmektedirler. Aynı zamanda çocuk için ödenen nafakalarda ise çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte ihtiyaçları daha fazla miktarlara ulaşmakta, buna bağlı olarak nafakayı alan taraf yeni bir dava açarak ödeme miktarının artırılmasını isteyebilmektedir.

TÜFE Oranına Göre Nafaka Hesaplanması

  • Bağlanan nafaka 300 TL. olsun.
  • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranı da % 11,75 olduğunda;
  • 300X 11,75 /100: Artış Miktarı (35,25) bulunur.
  • Nafaka 300 + Artış miktarı 35,25 = 335,25 TL.

Nafaka Alma Hakkına Sahip Olanlar

  • İşine son verilmiş kişiler,
  • Geliri olmayanlar,
  • Asgari ücretliler,
  • Geçinemeyecek kadar düşük geliri olanlar,
  • Ev hanımları,
  • Düzenli işi olmayanlar

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 06:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NafakaEvlilikBoşanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı
Tekirdağ'da denizanası istilası
Tekirdağ'da denizanası istilası
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti
Ferrari sadece 1 tane ürettiği otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi!
Ferrari sadece 1 tane ürettiği otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi!
Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı
Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı
Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı
Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı

Popüler Haberler

Nafaka artış hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Nafaka alacağı hesaplama
Kalk Gidelim bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
BİM'de satılan Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü nasıl, alınır mı? Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü BİM'de satışı başladı
30000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2020
Milletvekili maaşları ne kadar? Ekim 2020
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
İhbar tazminatı nedir? İhbar tazminatı için nelere dikkat edilmelidir?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanacak mı? 30 Mart Pazartesi Zalim İstanbul neden yok?
Çukurun Yamaç'ı Aras Bulut İynemli askerlik fotoğrafları ile sosyal medyayı salladı!
Sicil affında son durum ne? 2020 Sicil affı çıkacak mı?
Koronavirüs ile yükselişe geçen şirket ve sektörler
Yemekteyiz 6 Aralık Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas kimdir? Osman Sonant hakkında bilgiler
Yeni çipli kimlik kartları kaybetme harcı ne kadardır? 2020
Çukur İskender kimdir? Gerçek adı nedir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Bim'de indirimde ne var 13 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.