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NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?

NACE kodu işyerlerine verilmektedir.İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar NACE kodunu araştırmaktadır. NACE kodu nedir ve ne işe yarar? NACE kodu iş yerinin tehlikeli durumuna göre sınıflandırılmasına yaramaktadır.Peki,NACE kodu nasıl öğrenilir? Bu haberimizde NACE koduyla alakalı detayları sizler için derledik. İşte NACE Kodu ve NACE kodu sorgulama işlemleri...

07 Mayıs 2021 Cuma 14:37
NACE kodu nedir, ne işe yarar? Nace kodu sorgulama ve öğrenme nasıl yapılır?
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NACE kodu bir kodlama sistemidir. Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki olarak sınıflandırılmaktadır. NAC’'NİN açılımı ; ‘’Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne" olarak geçmektedir.

NACE kodu 

NACE kodu, iş yerleri faaliyet gösterdikleri alanlarda tehlike sınıflarını tayin etmek için bu sistem tarafından altı haneli bir koddur. Ayrıca altılı faaliyet kodu olarak da geçmektedir.

Ekonomik faaliyetler ile ilgili istatistiğin üretilmesi ve yayılması için başvuru kaynağı olarak da kullanılmaktadır. İktisadi faaliyetlerle alakalı istatistiki verilerin dünya standartlarıyla karşılaştırılması bakımından çok fazla değere sahiptir.  İşyeri açmadan önce Ticaret Odası’ndan NACE kodunuzu öğrenme imkanına sahipsiniz. NACE kodu, iş sağlığı ve güvenliği konusunda oldukça kritiktir.

Nace kodunda rakamlar ne anlama gelmektedir?

NACE kodunda ilk iki rakam genel faaliyet sınıflandırması ve son dört rakam ise alt faaliyet sınıflandırmasına girmektedir.

NACE kodlarından hangileri kısıtlamadan muaf tutuldu?

Tam kapanma süresince muafiyet içerisinde NACE kodları resmi olarak paylaşılmadı fakat yayınlanan genelde üzerinden muaf tutulan işletmeler arasında yer alıp almadığını öğrenebilirsiniz.

NACE kodunda tehlike sınıfları

  • Az tehlikeli sınıf : Gıda, perakende alışveriş, büro hizmetleri gibi iş yerleri.
  • Tehlikeli sınıf : Kesme, imalat, boyama, servis gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.
  • Çok tehlikeli sınıf : Maden, inşaat, tersane gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.

Nace kodu sorgulama  ve Türkiye’de NACE kodu

NACE kodları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından belirlenmektedir. NACE kodları bağlı bulunan ticaret odasının resmi sitesinden öğrenilebilir. Ayrıca SGK’nın resmi sitesinden SGK NACE kodları listesine ulaşabilirsiniz. firmanın SGK sicil numarasında yer alan 2.3.4.5.6 ve 7. Rakamlar NACE kodudur.

2005 yılından beri Türkiye’de Nace Kodu kullanılmaktadır. Türkiye’de NACE kodları TOBB tarafından belirlenmektedir.  Türkiye’deki bazı kurumlar NACE kodunu kullanmaktadır.

NACE kodu değişikliği

NACE kodları yanlış olan veya iş kolları daha sonra değiştirilen şirketler, ait oldukları vergi dairesinin sicil memuruna bir "NACE Kod Değişikliği Talebi" göndererek NACE kodlarını düzeltebilir veya değiştirebilir.

 

Vergi bürosunun kayıtlı hizmet personeli, ilgili işyerinin NACE düzenlemelerine uygun olarak çalışıp çalışmadığını yerinde belirleyecektir. İnceleme sonucunda işyerinin değişiklik talebinde belirtilen NACE koduna uygun çalıştığı tespit edilirse NACE kodu değiştirilecek ve vergi formuna işyerinin güncellenmiş NACE kodu girilecektir.

e-ticaret ve NACE kodu

e-Ticaret yapmak isteyen kişiler vergi dairesinden NACE kodunu alması gerekmektedir. e-Ticaret için NACE Kodu 47.91.14 olarak belirlenmiştir.

NACE kodu listesine,

TUİK, GİB, TOBB, İTO gibi birden fazla kuruluşun resmi sitelerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:37
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