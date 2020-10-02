n11'den anlamlı kampanya! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü adına mama dağıtacak

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında birçok kampanya düzenlenmektedir. Bu kampanyalardan birine bu yıl n11 imza atıyor. Alışveriş sitesi başlattığı kampanya kapsamında her alışverişte 4 TL’ye satın alınabilecek köpek maması bulunduracak. İsteyen müşterilerin bu mamayı alması halinde n11 o kişiler adına bu mamaları hayvan barınaklarına teslim edecek.

Bu konu hakkında başka kampanyalar da başlatan n11 bu haftaya özel evcil hayvan ürünlerinde büyük bir indirim yapıyor. Evcil hayvanı bulunan kişiler için avantajlı fiyatlar sunacak olan n11 hayvanları koruma adına dikkat çekmeyi hedefliyor.

2 Ekim ile 4 Ekim arasında geçerli olacak olan bu uygulama ile birlikte alışveriş yapan kişilere sürpriz ibaresi ile barınaklar için mama satma işlemi sunulacak. Dileyen kişiler bu mamaları alarak hayvanlara yardım etmiş olacak.

Yardım etmek isteyen kişiler için 1 kilogram ile 5 kilogram arası mama satışı yapılacak olan n11’de, bu satışlar için alt limit olmayacak.