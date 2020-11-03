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n11.com 11.11 indirim günleri başlıyor!

N11.com 11.11 indirimleri günleri başlıyor. Alışveriş tutkunları 11.11 tarihine özel düzenlenecek indirimler öncesi indirim kuponlarını nasıl kazanacaklarını araştırmaya başladı.

03 Kasım 2020 Salı 19:43
n11.com 11.11 indirim günleri başlıyor!
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Türkiye’nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan N11’de indirim günleri başlıyor. İ11 sitesinde Türkiye’nin birçok firmasının ürünleri yer alır. Sitenin iş ortaklığı yaptığı bu sitelerle birlikte düzenlediği Yılın Alışveriş Günü’n kısa bir süre kaldı.

N11 her yıl Kasım ayının 11’inde özel indirimler uyguluyor. 11.11 tarihinde düzenlenen indirimlere az bir süre kala site çok sayıda indirimli kupon hazırladı. Alışveriş tutkunları indirimli kuponları araştırmaya başladı.

Tık hızında kuponlar

11 Kasım tarihinde yapılacak olan indirimler öncesi hesabınıza yükleyebileceğiniz 11 TL ile 725 TL kadar kuponlarla özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Kupon satışı


Kuponlar 1 TL’den satışa çıkarken 11 TL, 33 TL, 55 TL ve 111 TL’lik indirim kuponları elde edebilirsiniz. Kuponlar her gün site üzerinden satışa çıkarılıyor.

Kuponmatik

Yalnızca mobil uygulama üzerinden yapılan kuponmatik kupon kampanyası 1-10 Kasım tarihleri arasında yapılırken, uygulamada yer alana Kuponmatik’i çevirerek 11 TL’den 88 TL’ye kadar farklı kuponları elde edebilirsiniz.

Eşle kazan

1 Kasım ve 10 Kasım tarihleri arasında uygulama üzerinden “Eşle Kazan” oyununu oynayarak en yüksek puanı toplayan 11 kişiye 11 Kasım tarihinde yapacakları tek seferlik alışverişlerde 777, 333,111 ve 77 TL’lik indirim kuponu veriliyor.

Listeni paylaş, paylaşılanı takip et, kupon kazan

Bir başka indirim kazanma fırsatı olan uygulama sayesinde 11.11 tarihine özel liste oluşturup arkadaşlarıyla paylaşanlar veya paylaşılan listeleri takip edenler 11.11 tarihine özel indirimli kuponlar veriliyor.

11.11’de sıfır ve 2. el arabalarda

11.11 tarihinde site üzerinden Wolkswagen marka sıfır ve ikinci el araçlar satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Giyim, Elektronik, Kozmetik, Mücevher ve birçok alanda indirimli ürünler satışa çıkarılacak.  



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:43
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Anahtar Kelimeler:
N11Alışveriş
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