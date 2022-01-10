N11 cardfinans ve advantage kart kampanyası

N11 üzerinden yapılan alışverişlerde 500 TL üzeri ödemelerde 25 TL, 1000 TL üzeri 50 TL değerinde para puan kazanılıyor. Belirlenen kampanyadan cardfinans ve advantage kart sahipleri yararlanabilir. Bu kampanyadan yararlanmak için Cardfinanslılar UGURLU yazıp, 2273’ gönderim yapılır. Bunun dışında Advantage için UGURLU yaz, 4477’ye mesaj gönderilir.

N11 üzerinden yapılan alışverişlerde tek seferde yapılan harcamalar Cardfinans bireysel kredi kartından çekildiği takdirde yapılan harcama tutarına göre kart üzerinden para puan kazanılıyor. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler SMS ile gönderim sağladıktan sonra diledikleri gibi para puanı harcayabilir. Gönderilen bu mesajlar ise tarife üzerinden ücretlendirilir. Kampanya devam ettiği sürece ödül kazanan vatandaşlar bu para puanı iptal edemez.

Kullanılan kredi kartı birçok kez kampanyalar gereğince kullanılabilir. Müşteri bazında yararlanabilen vatandaşlar en fazla 50 TL tutarında para puan kazanır. Kampanya gereğince kazanılan puanlar 2 Temmuz 2021 tarihine kadar harcama yapılan karta yüklenmesinden sonra kullanım süresi temmuz ayının sonuna kadardır.

Ürün iadesinde, kalan sepet tutarına karşılık gelen hediye ParaPuan düşülecek ve kalan ParaPuan tutarı geri alınacak, sepet tutarının 500 TL’nin altına düştüğü durumda ise yüklenen ParaPuan’ın tamamı geri alınacaktır. Para puanlar harcanmış ise, ilgili tutar ekstreye TL borcu olarak yansıtılacaktır.

Taksit kampanyasından faydalanılması halinde bu kampanya kapsamında yapılan harcamalar için bireysel kredi kartının taksit kolay ve harcama öteleme özelliklerinden yararlanılamaz.

Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ya da şikayette bulunmak için müşteri danışma hattı olan 0850 333 0011 numaralı hat aranabilir.