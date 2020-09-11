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Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler

Tüm Türkiye genelinde gece 00:00 dan sonra müzik yasağı olmasından dolayı Lüks araçlarını yol kenarına çeken 3 kadın son ses müzik çalarak sokak ortasında dans edip kameraya aldılar.

11 Eylül 2020 Cuma 16:30
Müzik yasağı sokaklara taşırdı! Gece yarısı sokak ortasında müzik çalıp dans ettiler
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Tüm Türkiye genelinde gece 00:00 dan sonra müzik yasağı olmasından dolayı Lüks araçlarını yol kenarına çeken 3 kadın son ses müzik çalarak sokak ortasında dans edip kameraya aldılar.


Yakın zamanda 81 il Valiliğine gönderilen salgın tedbirleri kapsamında restoran,cafe  ve yeme içme yerlerinde gece 00:00 dan sonra müzik çalınmasına kısıtlama getirildi.Antalya2da 3 kadın lüks otomobillerini yol kenarına çekerek otomobilim müziğini son ses açarak sokak ortasında dans etmeye başladılar. Bir arkadaşları da onları cep telefonuyla kayıt altına aldılar. Sesler duyarak balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar  gülerek dans eden genç kızları telefonla kayda aldılar.



Son Güncelleme: 11.09.2020 16:30
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEğlence Sokakta
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