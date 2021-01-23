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Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Karaman'da müzik öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Sefa Yeğin tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:25
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
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Üzücü olay bugün Karaman merkezde yaşandı.

Gelen bilgiye göre Karaman'da müzik öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Sefa Yeğin'den bir süre haber alınmadı. Durum üzerine şüphelenen kızı eve babasına bakmak için gitti ve kapıyı açan olmayında içeri zorlayarak girdi.

İçeri giren kız babasını evinin salonunda hareketsiz olarak gördü ve durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Eve acil olarak gelen 112 sağlık personeli yaptığı ilk incelemede evde tek başına yaşayan Yeğin'in bir süre önce öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Talihsiz öğretmenin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güzel sanatlar lisesinde görev yaptığı öğrenilen Sefa öğretmenin ölüm haberini alan arkadaşları evine gelerek göz yaşlarına hakim olamadı.Yeğin’in kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
KaramanMüzik öğretmeni
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