Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Üzücü olay bugün Karaman merkezde yaşandı.

Gelen bilgiye göre Karaman'da müzik öğretmeni olarak görev yapan 50 yaşındaki Sefa Yeğin'den bir süre haber alınmadı. Durum üzerine şüphelenen kızı eve babasına bakmak için gitti ve kapıyı açan olmayında içeri zorlayarak girdi.

KALP KRİZİ GEÇİRME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İçeri giren kız babasını evinin salonunda hareketsiz olarak gördü ve durumu hemen 112 sağlık personeline bildirdi. Eve acil olarak gelen 112 sağlık personeli yaptığı ilk incelemede evde tek başına yaşayan Yeğin'in bir süre önce öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu.

Talihsiz öğretmenin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güzel sanatlar lisesinde görev yaptığı öğrenilen Sefa öğretmenin ölüm haberini alan arkadaşları evine gelerek göz yaşlarına hakim olamadı.Yeğin’in kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.