Müze Kart Nedir? Nasıl temin edilir?

Tarihi eser ve yapıya ilgi duyan insanlar Müze Kart’tan yararlanabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan Müze Kart sayesinde insanlar uygun fiyatlara müzelerde gezebiliyor. Müze Kart’a sahip olmayan insanlar ise Müze Kart nedir, nasıl alınır? sorularının cevaplarını bulmak üzere intenette yoğun bir araştırmaya girişti.

Müze Kart Nedir?

Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan T.C. ve KKTC’ye bağlı müzelerde geçerli olmak üzere senede 1 kez ücret ödeyerek müzeleri gezebilme olanağı sağlayan karta verilen addır. Müze Kart’ın alınabilmesi için herhangi yaş sınırı bulunmamaktadır.

Müze Kart Nasıl Alınır?

Müze Kart sahibi olmak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi intenet sitesine veya başvuru şubelerine gidebilirler. Kartı alabilmek için T.C. kimliği yeterlidir. Online başvurular için ise ilaveten fotoğraf istenmektedir.