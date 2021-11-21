Muz görmek rüya tabiri

Rüyada muz görmek ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında muz görmesi, muzun sarı, yeşil veya kahverengi gibi farklı renkte olmasına göre farklı şekillerde yorumlanıyor. Eğer kişi rüyasında sarı renkte muz görmüşse bu güzel, olumlu anlamlar içerir. Muzun renginin yeşil ve daha olgunlaşmamış olduğunu gören kişinin hayatında yeni birtakım gelişmelerin yaşanacağını ve yeni bir mesleği seçeceğine delalet eder.

Kişinin rüyasında muz görmesi başka yorumcular tarafından ikili ilişkiler ile olan gündemi ifade eder. Muz görmek, duygusal bir ilişki yaşadığınız partneriniz ile ilgili konuların gündeme gelmesini anlatır.

Eğer kişi rüyasında iyice olgunlaşmış, yer yer kararmış bir muz görmüşse bu meslek hayatındaki yaşanacak olan sürtüşmelere delalet eder. Rüyada bir erkeğin bir kadına muz ikram etmesi, onunla bir ilişki başlatmak istediğini belirtir.