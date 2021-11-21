İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Muz görmek rüya tabiri

Rüyasında muz yediğini gören kimse için bu ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında muz görmesi nasıl yorumlanır? Rüyada muz görmek iyi mi kötü mü anlam ifade ediyor? Konuyu tüm detaylarıyla haberimizden öğrenebilirsiniz.

21 Kasım 2021 Pazar 02:13
Muz görmek rüya tabiri
Takip Et:

Rüyada muz görmek ne anlama geliyor? Kişinin rüyasında muz görmesi, muzun sarı, yeşil veya kahverengi gibi farklı renkte olmasına göre farklı şekillerde yorumlanıyor. Eğer kişi rüyasında sarı renkte muz görmüşse bu güzel, olumlu anlamlar içerir. Muzun renginin yeşil ve daha olgunlaşmamış olduğunu gören kişinin hayatında yeni birtakım gelişmelerin yaşanacağını ve yeni bir mesleği seçeceğine delalet eder. 

Kişinin rüyasında muz görmesi başka yorumcular tarafından ikili ilişkiler ile olan gündemi ifade eder. Muz görmek, duygusal bir ilişki yaşadığınız partneriniz ile ilgili konuların gündeme gelmesini anlatır.  

Eğer kişi rüyasında iyice olgunlaşmış, yer yer kararmış bir muz görmüşse bu meslek hayatındaki yaşanacak olan sürtüşmelere delalet eder. Rüyada bir erkeğin bir kadına muz ikram etmesi, onunla bir ilişki başlatmak istediğini belirtir. 

 


Son Güncelleme: 21.11.2021 02:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Rüyada Muz GörmekMuz Rüya TabiriRüyada Muz Yemek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?

Popüler Haberler

Muz görmek rüya tabiri
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelmektedir?
Rüyada patates görmek ne anlama geliyor? Rüyada patates soymak, kızartmak ne demek?
21 Kasım 2021 Pazar itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 21 Kasım 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Rüyada Üzüm görmek ne anlama geliyor? Rüyada üzüm yemenin anlamı nedir?
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?
Reflection of You dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
Rüyada teyze görmenin anlamı nedir? Rüyada teyze kızını ya da oğlunu görmek ne anlama geliyor?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Günlük burç yorumları; 15 Temmuz Perşembe günü burç yorumları
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Arapça tercüman maaşı ne kadar? Arapça tercüman ne iş yapar?
Rüyada ağlamak ne emek? Rüyada hıçkırarak ağladığını görmek ne anlama gelir?
Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?
Rüyada görülen altın ne anlama gelmektedir? Rüyada altın bulduğunu görmek, altın almak ve satmanın anlamları nelerdir?
Rüyada Kuş görmenin anlamı nedir? Rüyada Kuş sevmek, beslemek ne anlama geliyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.