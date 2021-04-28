Muvazzaf asker nedir, ne demektir?

Askeri okullara başvuruda bulunacak olan vatandaşlar Muvazzaf kelimesinin anlamını araştırmaya başladı. Muvazzaf kelimesi dilimize Arapça’dan geçmiştir. Arapça’da “Görevlendirilmiş kimse, vazifeli” anlamına gelen Muvazzaf kelimesi Türk Dil Kurumu’na göre askerlik anlamı taşır. Muvazzaf kelimesi Silahlı Kuvvetlerde görev başında bulunan subay ve astsubaylarla askerlik hizmetini yapan erler veya bir görev ve hizmetlerle yükümlü olan kişi anlamına gelir. Muvazzaf Subay, mesleği askerlik olan subay; Muvazzaf Hizmet ise Askerlik çağına giren erkeklerin yapmakla yükümlü bulundukları askerlik görevi anlamına gelmektedir.

Muvazzaf ne demek?

Muvazzaf asker kimdir?

Türk Dil Kurumu’na göre silahlı birliklerde ve kuvvetlerde subay veya astsubay olarak mesleği askerlik olan işleri yapanlar için kullanılan Muvazzaf kelimesi Arapça ve Osmanlıca dillerinden gelmiştir. Sözleşmeli olan bu askerlik görevinde yüzbaşı rütbesine kadar yükselmektedir. Muvazzaf kelimesinin Türkçe karşılığı ise vazife gören kişidir.

Askerlik görevini bitirmiş ama eli silah tutan kişiler savaş esnasında silahlandırılıp asker olurlarsa muvazzaf olmazlar, aksine yedek anlamına gelen askerlerdir. Bu yüzden muvazzaf ile yedek askerler karıştırılmamalıdır. Askeri kuvvetlerde askerlik yapan erlerin subay ya da astsubay olmasının yanı sıra askerlik vazifesini sözleşmeli olarak devam edenlere muvazzaf denir. Bu bireyler sözleşmeli oldukları için en fazla yüzbaşı rütbesine kadar yükselebilir. Daha yüksek rütbelileri ancak askeri okullardan mezun olanlar erişebilir.

Muvazzaf sözleşmeli subay nasıl olunur?

Sözleşmeli subaylardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri doğrultusunda muvazzaf subaylığa geçirilebilir. Muvazzaf subaylığa geçiş için, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yedinci fiilî hizmet yılı başından itibaren on ikinci fiilî hizmet yılının bitimine kadar başvuru yapılabilir.