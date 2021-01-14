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Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon geçirmiş ve bulaş oranı yüzde 70 artmış koronavirüs Kilis'te tespit edildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:56
Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!
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Geçtiğimiz günlerde ada ülkesi İngiltere'de ilk kez görülen mutasyon geçirmiş ve bulaşma oranı yüzde 70 oranında artmış yeni tip koronavirüs hastalığı Kilis'te de tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada geçtiğimiz dönemde ada ülkesi İngiltere'de görülen ve vaka sayılarında rekor artışlara sebebp olan mutasyon geçirmiş koronavirüs hastalığını Kilis'te bir kişide belirlendiği bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada mutasyon geçirmiş virüsün tespit edildiği kişinin hemen izole altına alındığı ve yurda yerleştirildiği duyuruldu. Ayrıca Valilik şüpheli 4 kişinin daha yurda getirilerek karantina altına alındığını açıkladı.

Öte yandan mutasyon geçirmiş virüs ilk olarak İngiltere'de görülmüş ve daha sonra yayılarak bir kaç ülkede daha ortaya çıkmıştı. Mutasyon geçiren virüs bulaş oranı yüzde 70 oranında arttığı için görüldüğü ülkelerde koronavirüs vaka sayılarında ve can kayıplarında rekor düzeyde artmalar meydana gelmişti.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
Mutasyon Geçirmiş VirüsKilis
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