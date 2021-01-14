Mutasyon geçirmiş virüs o ilimizde görüldü!

Geçtiğimiz günlerde ada ülkesi İngiltere'de ilk kez görülen mutasyon geçirmiş ve bulaşma oranı yüzde 70 oranında artmış yeni tip koronavirüs hastalığı Kilis'te de tespit edildi.
Öte yandan mutasyon geçirmiş virüs ilk olarak İngiltere'de görülmüş ve daha sonra yayılarak bir kaç ülkede daha ortaya çıkmıştı. Mutasyon geçiren virüs bulaş oranı yüzde 70 oranında arttığı için görüldüğü ülkelerde koronavirüs vaka sayılarında ve can kayıplarında rekor düzeyde artmalar meydana gelmişti.
Son Güncelleme: 14.01.2021 13:56