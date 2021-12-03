İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’nin revaçta olan mesleklerinden müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanının maaşları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanı maaşı ne kadar? İşte 2021 müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanı maaşları...

03 Aralık 2021 Cuma 16:22
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?
Takip Et:

Türkiye’de son yılların dikkat çeken mesleklerinden birisi olan müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanının ne kadar maaş aldığı vatandaşların gündeminde olan konulardan bir tanesi. Özellikle de bu meslekte görev alanların 2021 yılında aylık ne kadar kazandığı insanların arama motorlarına yazdığı konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Peki müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanının maaşı ne kadar?

Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?

Çalışmış olduğu şirketin ürünlerini ve hizmetlerini merak eden kişilere sunan, bu kişilerin sorularına cevap veren ve kişilerin şirkete olan memnuniyetini en üst düzeyde tutan kişiye müşteri hizmetleri görevlisi veya müşteri hizmetleri asistanı adı verilmektedir. 2021 yılında bu meslekte yer alan kişiler ortalama olarak 3.470 TL aylık maaş almaktadır. En düşük müşteri hizmetleri görevlisi (asistanı) maaşı 2.826 TL, en yüksek maaş ise 4.380 TL’dir.


Son Güncelleme: 03.12.2021 16:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müşteri Hizmetleri GörevlisiMüşteri Hizmetleri AsistanıMaaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!
Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!
Laboratuvar Teknikeri maaşı ne kadar?
Laboratuvar Teknikeri maaşı ne kadar?
Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?
Punta Kaynak Makinesi İşçisi ne kadar maaş alıyor?
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı ne kadar?
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi maaşı ne kadar?
Metal Sac İşleme Ustası ne kadar maaş almaktadır? Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar ?
Metal Sac İşleme Ustası ne kadar maaş almaktadır? Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar ?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?
SGK'dan müjde! Aile ödemelerini açıkladı! Sigortalılara 5.000 TL ödeme yapılacak!
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) ne iş yapar? Frezeci (Freze Tezgah İşçisi) maaşları ne kadardır?
Elektrik Ark Kaynakçılığı mesleği hakkında merak edilenler
Oyuncak sandığı nesne nesli tükenen sürüngen çıktı!
Krom Kaplama İşçisi (elektroliz İle) ne iş yapmaktadır?Krom Kaplama İşçisi (elektroliz İle)maaşı ne kadar?
Holo Coin nedir?Hot Coin nasıl yatırım yapılır?
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Rüyada banyo yapmak ne anlama gelir? Rüyada yıkandığını görmek ne demek?
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
SGK şifre başvurusu nasıl olur? e-Bildirge şifre başvuru formu 2021
Canlı izle Yeni Malatyaspor Galatasaray Bein Sports
Robot Kaynak Operatörü ne kadar maaş alıyor?
4 Aralık 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Aralık Cumartesi at yarışı programı
Evde bakım maaşı Aralık 2021 yatan iller hangileri? 3 Aralık 2021 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Laboratuvar Teknikeri maaşı ne kadar?
Netflix The Billion Dollar Code dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.