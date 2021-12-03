Türkiye’de son yılların dikkat çeken mesleklerinden birisi olan müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanının ne kadar maaş aldığı vatandaşların gündeminde olan konulardan bir tanesi. Özellikle de bu meslekte görev alanların 2021 yılında aylık ne kadar kazandığı insanların arama motorlarına yazdığı konulardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Peki müşteri hizmetleri görevlisi ve asistanının maaşı ne kadar?

Müşteri Hizmetleri Görevlisi ve Asistanının Maaşı Ne Kadar?

Çalışmış olduğu şirketin ürünlerini ve hizmetlerini merak eden kişilere sunan, bu kişilerin sorularına cevap veren ve kişilerin şirkete olan memnuniyetini en üst düzeyde tutan kişiye müşteri hizmetleri görevlisi veya müşteri hizmetleri asistanı adı verilmektedir. 2021 yılında bu meslekte yer alan kişiler ortalama olarak 3.470 TL aylık maaş almaktadır. En düşük müşteri hizmetleri görevlisi (asistanı) maaşı 2.826 TL, en yüksek maaş ise 4.380 TL’dir.