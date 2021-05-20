İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Müşteri gibi davranarak fuhuş batağına sürüklenen kızını kurtardı!

İstanbul’da, N.B isimli bir anne 15 yaşındaki kızının fuhuş batağına sürüklendiğini öğrendi ve dedektif gibi iz sürerek bulduğu kızını müşteri gibi davranarak bataklıktan kurtardı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:52
Müşteri gibi davranarak fuhuş batağına sürüklenen kızını kurtardı!
Takip Et:

İstanbul'da geçtiğimiz yıl N.B. isimli bir kadın eşinden ayrıldıktan sonra 15 yaşında olan kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Kızının arada babasında kaldığı belirtilirken kızı S.Y.'nin bu süreç içerisinde 2-3 kez evden ayrıldığını öğrenen anne kendi imkanlarıyla kızını kaldığı yerden bulup evde geri getirdi.

Son kez evden ayrıldığında 10 gün boyunca kızına ulaşamayan anne dedektif gibi iz sürerek kızının peşine düştü. Kızının Büşra S. adlı bir arkadaşına ulaşan anne 9 gündür aynı yerde kaldıklarını öğrendi. O günlerde kendisine gelen bir telefonla kızının Büşra tarafından erkeklere pazarlandığını öğrenen anne hayatının şokunu yaşadı ve kızını fuhuş bataklığından kurtarmak için harekete geçti.

Kendisini arayarak kızını ihbar eden arkadaşıyla bir plan yapan anne Büşra S.'ye müşteri kılığında ulaştı ve Büşra ile konuşan anne kızının da adını vererek onlara müşteri çıktığını, müşteri pazarlığıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Arkadaşının annesi olduğundan habersiz teklifi kabul eden Büşra ve S.Y. Beyoğlu'nda bir kafede buluştu. Kızını o anda karşısında anlatıldığı gibi gören anne fenalık geçirdi.

Kızını kafeden çıkaran anne polisten yardım istedi ve kızını fuhuşa sürükleyen Büşra S.'den şikayetçi oldu. Polis olaya ilişkin bir soruşturma başlatırken tanık olarak ifade veren kızının bir arkadaşı, Büşra S.'nin yaptıklarını ifadesinde anlattı. Büşra S.'nin 15 yaşındaki S.Y.'yi para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandığının söylenmesi üzerine iddiaların odağında bulunan Büşra S. ise hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.

Anne N.B., ise kızını bulmak için yaptığı planı polise anlattı ve müşteri kılığında yapılan telefon görüşmesi kayıtlarını delil olarak sundu. Savcılık makamı ise Büşra S.'nin fuhuşa teşvik ve aracılık suçlamasından favasına onay verirken iddianamede , Büşra S.'nin, henüz reşit olmamış ve rızası hukuken geçerli olmayan çocuğu fuhuş yapmaya zorlaması ve kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığı bilgileri yer aldı.

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulFuhuş15 Yaşında Genç KızAnne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Hava durumu nasıl olacak? 21 Mayıs 2021 Cuma bugün hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
Atatürk ne zaman, hangi gün doğdu? Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ne zamandır?
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
A101 marketler 20 Mayıs 2021 aktüel kataloğu
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 19 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
19 Mayıs’ta noterler çalışıyor mu? Noterler yarın açık mı, kapalı mı?
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?
2021 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2021
Değerli konut vergisi nedir? 2021 Değerli konut vergisi ödemelerinde kimler muaf tutulur?
Çiftçilerin hangi kredileri ertelenecek? Çiftçi kredileri ne zamana kadar erteleniyor? Çiftçi borç erteleme başvuru detayları
Kenya güncel asgari ücret tutarları 2021
TV8 Pişti programı ne zaman başlayacak? Beyaz'ın yeni programı Pişti hangi kanalda olacak?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kanunsuz Topraklar karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.