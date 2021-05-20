Müşteri gibi davranarak fuhuş batağına sürüklenen kızını kurtardı!

İstanbul'da geçtiğimiz yıl N.B. isimli bir kadın eşinden ayrıldıktan sonra 15 yaşında olan kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Kızının arada babasında kaldığı belirtilirken kızı S.Y.'nin bu süreç içerisinde 2-3 kez evden ayrıldığını öğrenen anne kendi imkanlarıyla kızını kaldığı yerden bulup evde geri getirdi.

Son kez evden ayrıldığında 10 gün boyunca kızına ulaşamayan anne dedektif gibi iz sürerek kızının peşine düştü. Kızının Büşra S. adlı bir arkadaşına ulaşan anne 9 gündür aynı yerde kaldıklarını öğrendi. O günlerde kendisine gelen bir telefonla kızının Büşra tarafından erkeklere pazarlandığını öğrenen anne hayatının şokunu yaşadı ve kızını fuhuş bataklığından kurtarmak için harekete geçti.

Kendisini arayarak kızını ihbar eden arkadaşıyla bir plan yapan anne Büşra S.'ye müşteri kılığında ulaştı ve Büşra ile konuşan anne kızının da adını vererek onlara müşteri çıktığını, müşteri pazarlığıyla ilgili görüşmek istediğini söyledi. Arkadaşının annesi olduğundan habersiz teklifi kabul eden Büşra ve S.Y. Beyoğlu'nda bir kafede buluştu. Kızını o anda karşısında anlatıldığı gibi gören anne fenalık geçirdi.

Kızını kafeden çıkaran anne polisten yardım istedi ve kızını fuhuşa sürükleyen Büşra S.'den şikayetçi oldu. Polis olaya ilişkin bir soruşturma başlatırken tanık olarak ifade veren kızının bir arkadaşı, Büşra S.'nin yaptıklarını ifadesinde anlattı. Büşra S.'nin 15 yaşındaki S.Y.'yi para karşılığı fuhuş yapmaya zorlandığının söylenmesi üzerine iddiaların odağında bulunan Büşra S. ise hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.

Anne N.B., ise kızını bulmak için yaptığı planı polise anlattı ve müşteri kılığında yapılan telefon görüşmesi kayıtlarını delil olarak sundu. Savcılık makamı ise Büşra S.'nin fuhuşa teşvik ve aracılık suçlamasından favasına onay verirken iddianamede , Büşra S.'nin, henüz reşit olmamış ve rızası hukuken geçerli olmayan çocuğu fuhuş yapmaya zorlaması ve kişiyi hürriyetinden yoksun bıraktığı bilgileri yer aldı.