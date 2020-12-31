Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı, hangi ibadetler yerine getirilmeli?

Yılbaşı gecesinde Müslümanların ne yapması gerektiği merak edilmeye başlandı. Bu gece içerisinde Kuran okumanın doğru olup olmadığı ise merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Hıristiyan aleminin kutladığı noel bayramında Müslüman aleminin ne yapması gerektiği araştırılmaya devam ediliyor.

Noel, Hristiyan aleminde Hz. İsa’nın doğduğu hafta yapılan belli başlı etkinliklere denilir. Noel’i kutlamak ya da noel gününde bir şeyler yapılması, başka dine özenmek anlamını taşır. İslam dininde başka dinlere ve kültüre özenmek kesinlikle yanlış bir tutumdur.

Yılbaşında Kuran-ı Kerim okunur mu?

Yılbaşı olduğu gün içerisinde kuran okumayla alakalı bir bilgi yoktur. Ama diğer günler içerisinde yapılan ibadetler gibi yılbaşında da aynı ibadetler devam etmelidir. Kuran okumak isteyenler elbette okuyabilirler.

Müslümanlar yılbaşında ne yapmalı? Yılbaşı gecesi yapılacak ibadetler

İsa Peygamberin doğumuyla Hazreti Muhammed’in (sav) hicretinin başlangıcı olan yılbaşında, dindar olan bir kişi ile olmayan bir kişinin yaşantısını ibret içerisinde izliyoruz. Dindar olan kişiler, yılbaşı gecesinde düşünürken, şuur altında olsalar bile diyorlar ki:

— Yılbaşı gecesinin mânası, sayılı ömür senelerinin birinin daha bitmesi, ölüm denen kesin âkıbete biraz daha yaklaşılması, gençlik günlerinin tükenip, ihtiyarlık demlerinin gelmesi,.. demektir. Nitekim her yılbaşında siyah saçlara biraz daha aklar düşüyor, akların sayısı da biraz daha çoğalıyor.

Öyle ise, böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düşmek yerine; daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyili olmak lâzımdır. Zira bu hızlı gidiş, - ister ikrar et, ister inkâr - kabire, öteki dünyaya doğrudur.

- Bizim yılbaşı anlayışımız ne olmalıdır? Ölmeden önce hesaba çekilmek için ne yapmak gerekir?

- Ömürlerinden bir seneyi daha tüketerek varacakları sona biraz daha yaklaşan ahiret yolcuları! Yaklaştığınız yerde hesaba çekilmeden önce burada kendinizi hesaba çekin!

Her vaazına bu cümleyle başlayan Şibli Hazretleri'ne bir hürmetkârı, günlerden bir gün şöyle bir soru yöneltti:

- Hep 'Ahirette hesaba çekilmeden önce kendinizi dünyada hesaba çekin!' buyuruyorsunuz. Dünyada kendimizi hesaba çekerek yaşarsak sanki ahirette hesaba çekilmeyecek miyiz?

- Evet, dedi, burada hayatını hesaba çekerek yaşayan, orada hesaba çekilmeyebilir. Efendimiz (asm) Hazretleri; "Ahirette hesaba çekilmeden önce dünyada kendinizi hesaba çekin!" buyuruyor, öyle ise burada hayatını hesaba çekerek yaşayan orada hesaba çekilmeyebilir. En azından hesabını kolay verir.

Bundan yola çıkarak soruyu soran kişi burada kendini düşünmeye ve hayatına devam etmeye başlamıştır. İbadetini tam olarak yerine getirmeye çalıştı. Suçtan kaçındı ve bunun yerine iyi işlerini artırmaya çalıştı. Yani öbür dünyada hesap veremeyeceği hiçbir şeyi sonradan yapmamaya karar verdi. Bu nedenle şuur şekilde hayatını yaşamaya başlayan genç, bir gece hocası Şibli’yi beyaz bir ata binerken gördü. Sonra kendisine seslendi:

- Hocam bekle ben de geleyim seninle!.. Şibli Hazretleri'nin cevabı kesin:

"Ben bu hapishaneden bir kurtuldum, bir daha bekler miyim burada?"

bu rüyanın anlamını anlamak için sabah ilk iş hocasını ziyaret etti, cenaze hazırlığını hocasının evinin kapısında gördü ve kısa süre sonra dünya hapishanesinden kaçtığını ve ahirette bulunan saraya uçtuğunu fark etti . Ama aniden ayrıldığı için çok üzüldü, o gece, efendisini bir rüyada Rab'be dua ederek ve ibadet ederek görmekte olan yatağa uzandı ve kısa süre sonra kendini hocasının önünde buldu. İlk sorusu, vaazda tekrarlanan cümleydi:

- Sen dünyada kendini hesaba çekerek yaşardın, orada hesaptan kurtuldun mu, durum nasıl?

verir

İmam tebessüm ederek cevap. Meleklerin beni hesaba çekmek üzere karşıma geçtikleri sırada Rabb'imden hitap geldi:

- O kuluma hesap sormayınız. Çünkü o hesabını yaparak yaşadı, buraya temiz bir amel defteriyle geldi!.. Siz onun amel defterine bakın yeter, hesabını göreceksiniz orada... Şibli Hazretleri, talebesine; "Siz de" der, "kendinizi orada hesaba çekerek yaşayın.. Hesabını veremeyeceğiniz işlerle gelmeyin buraya. Size de; 'O kulum hesabını yaparak yaşadı, temiz bir amel defteriyle geldi buraya, defterine bakın yeter', denebilir!.."

Her yıl olduğu gibi, milyonlarca Müslüman yılbaşı kutlanır mı? Yılbaşı gecesini kutlamak günah mıdır? Yılbaşının kutlanması doğru mu? Müslümanlar yılbaşı gecesi ne yapmalı? Müslümanların Yılbaşı Gecesini kutlamasına izin verilmiyor. Ayet ve hadislerde gayrimüslimlere benzemek ve hareket etmek yasaktır.

"Kim herhangi bir gruba benzeşirse o da onlardandır." (Ebu Davûd, Libas 4) hadisinde de belirtildiği gibi, Hristiyanlar'ın adetlerine uyum sağlamak ve onlara benzeşmek, İslam dininde kat'iyen yasaklanmıştır. Yine Maide Suresi 5. Ayet'te de belirtilmiştir ki; "...Sizden kim onları dost edinirse, oda onlardandır..." (Maide: 5/51)Müslüman bu gece, her gece neleri yapıyorsa, bu gece de onları yapmalıdır. Mübarek gece gibi mevlit okumak, sohbet etmek doğru değildir. Bu gecenin öbür gecelerden bir farkı yok.