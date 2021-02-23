Müslüman kadının giyimi, kıyafetleri, örtülmesi nasıl olmalıdır?

Müslüman kadının giyimi nasıl olmalıdır?

İslam dininde Müslüman kadınların giyimi ile ilgili bazı kurallar vardır ve bu kurallara dikkat etmek gerekmelidir. Kur’an-ı Kerim’de Müslüman kadınların giyimi ile ilgili alçakgönüllülük kuralları olarak söz edilmektedir. Müslüman kadınlar dar, açık, vücut hatlarını içini gösteren belli eden kıyafetlerden uzak durulması gerektiği belirtilmiştir. İslam dininin buyurduğu gibi Müslüman kadının giyim kurallarına uyması gerekmektedir. Müslüman kadın;

-Başörtüsü takmak

-Bol kıyafetler giymek

-Hafif makyaj yapmak

-Doğru takıları kullanmak

Müslüman kadın başörtüsünü nasıl takmalıdır?

Kur’an-ı Kerim’de Müslüman kadınların sadece elleri ve yüzlerini gösterecek şekilde kapatılmasını buyurmuştur. Müslüman kadın başörtüsünü saçların, boyun ve göğüslerini örtecek şekilde kapatılması gerekmektedir.

Müslüman kadının bol kıyafetler giymesi

Uzun etek, bol pantolon, uzun bluz vb. gibi kıyafetlerin giyilmesi gerekmektedir. Pantolon giymek istiyorsa mutlaka üzerine uzun tunik giymesi gerekmektedir. Vücut hatlarının belli olmaması gerekir.

Müslüman kadının hafif makyaj yapması

Makyaj konusunda bir Müslüman kadının mütevazı olması gerekmektedir. Doğal görünüm her zaman iyi olacaktır. Fakat koyu ya da dikkat çekecek renklerden uzak durmalıdır.

Müslüman kadının takı takması

Başörtüsü takmayan Müslüman kadınlar nasıl giyinmelidir?

Dikkat çekici, gösterişten uzak sade ve küçük takılar takabilirler.

Müslüman kadınların bazıları başörtüsü takmayabilirler. Kendi tercihlerine göre karar verirler. Fakat başörtüsü takmayanların İslam dinine uygun giyinmiyor anlamına gelmez. Peki, başörtüsü kullanmayan Müslüman kadınlar nasıl giyinmelidir?

*Kıyafetleri sade ve kapalı olmalıdır.

*İç göstermeyen, vücut hatları belli olmayan kıyafetleri tercih etmelidirler.

*Bol kıyafetler giyinmelidirler.

*Dekolteli kıyafetlerden uzak durmalı giymiş ise dekolteyi kapatacak şekilde giyinmelidir.

*Pantolon giyiminde üzerine uzun bir tunik tercih etmelidir.

*Üst kıyafetinde boyun kısmına dikkat etmeli kapatacak kıyafetleri tercih etmelidirler.

*Makyajları da sade olmalıdır. Dikkat çekici gösterişli olmamalıdır.

*Küçük ve sade gösterişsiz takılar takmalıdırlar.



