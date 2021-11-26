Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı ne kadar maaş alıyor?

Musluk batarya imalat ve montajcısı nedir? Musluk batarya imalat ve montajcısı ne iş yapmaktadır? Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışmak için hangi bölüm mezunu olmak gerekiyor? Musluk batarya imalat ve montajcısı ne kadar maaş alıyor? Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışmak için hangi belgelere ihtiyaç var? Sorularının cevaplarını siz değerli okurlarımız için araştırdık ve detayları ile birlikte haberimizin içeriğinde yanıtladık.

Musluk batarya imalat ve montajcısı ne demektir?

Musluk batarya imalat ve montajcısı; bozulan muslukların bataryalarının tamir işlemlerini yapan, onarım işlerini yapan ve aynı zamanda da muslukların montaj işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmaktadır.

Musluk batarya imalat ve montajcısı ne kadar maaş almaktadır?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişi aylık olarak ortalama tam olarak 3.060 TL maaş almaktadır. Aynı zamanda musluk batarya imalat ve montajcısı olarak görev yapan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en düşük maaş miktarı 2.826 TL ‘dir ve musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişinin aylık olarak almış olduğu en yüksek maaş miktarı ise 3.300 TL ‘dir. Sizde yukarıda bahsetmiş olduğumuz maaş miktarları arasında bir gelir elde etmek istiyorsanız İŞKUR Musluk Batarya İmalat ve Montajcısı adlı iş ilanlarına bakabilirsiniz ve hatta https://www.iskur.gov.tr/ intenet adresi üzerinden de size uygun olan iş ilanını seçebilir ve kariyer planlamanızda bu doğrultuda bir yönlendirme yapabilirisiniz.

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışmak için hangi bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışmak için gerekli olan en düşük eğitim düzeyi ilköğretimdir.

Musluk batarya imalat ve montajcısı iş tanımı nedir?

Musluk batarya imalat ve montajcısının meslek ana grubu nedir?

Musluk batarya imalat ve montajcısı; bağlı olduğu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanlarını en etkin bir biçimde kullanarak ilk önce işçi sağlığı sonra da iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğinin gerekli kıldığı bütün verimlilik ile kalite gereklerine en uygun bir şekilde kendisine verilmiş olan bütün görev ile işlemleri yerine getirmek ile mükelleftir.

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişinin bağı olduğu meslek ana grubu ‘’ sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ dır.

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişinin meslek ana alt grubu nedir?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişi ‘’ metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar ‘’ meslek ana alt grubu içerisinde yer almaktadır.

Musluk batarya imalat ve montajcısı hangi meslek grubu içinde sınıflandırılmaktadır?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak hizmet veren bir kişi ‘’ demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek grubu içinde sınıflandırılmaktadır.

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişinin meslek birim grubu nedir?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişi ‘’ alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar ‘’ meslek birimi içinde adlandırılmaktadırlar.

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak hizmet veren bir kişi hangi meslek kodunda yer almaktadır?

Musluk batarya imalat ve montajcısı olarak çalışan bir kişi Türk Meslekler sözlüğünde daha önceden belirlenmiş olan 7222.30 meslek kodu içinde sınıflandırılmaktadır.