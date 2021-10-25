İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun hayatına dair detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

25 Ekim 2021 Pazartesi 22:57
Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Musa Eroğlu, 1944'te Mersin Mut ilçesine bağlı Kumacukuru köyünde dünyaya gelmiştir. Alevi Tahtacı Türmenleri'ne bağlıdır. Ortaokulu yarıda bırakan sanaçt, Mut Halkevi'nde halk oyunları oynamıştır. 1965 yılında TRT Ankara Radyosu'nun imtihanlarına girmiş ancak kazanamamıştır. 1967 yılında İkimiz Toprağa Girelim Elif isimli ilk plağını çıkarmış, piyasada adını duyurması ise 1970'lı yılların başında olmuştur. O senelerde tekrardan radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgıları ile sınava girmiş ve kazanmış, 1970'li senelerin sonuna doğru müzük ynetmenliği yapmıştır.

Arif Sağ ile Muhlis Akarsu'yla başladığı, sonrasında Yavuz Top'un katılımıyla genişlemiş olan Muhabbet isimli seri albüm çalışmaları, 1980 yılı sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasına öncülük etmiştir. 

Sözlerinin Abdürrahim Karakoç tarafından yazılan Unutursun Mihriban'ım ile Mihriban isimli türküleri söylemiştir. Aynı zamanda Karacaoğlun şiirlerini de bestelemiştir. 

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarını halen sürdürüyo ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ile Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı görevleri yapmaktadır. Kendi ismini verdiği müzik okulunda 1982 senesinden beri beş binden fazla öğrenciye eğitim verilmiştir. 1966 senesinde evlendiği eşi ile 3 kız 1 erkek çocuğu vardır.


Son Güncelleme: 25.10.2021 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Musa Eroğlunun HayatıMusa Eroğlu Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?
BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?
Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır?
Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları

Popüler Haberler

Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?
Yasak Elma yeni bölümde neler yaşanacak? FOX TV canlı izle, Yasak Elma 117. bölüm izle!
26 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Ekim Salı at yarışı programı
TJK 25 Ekim 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
25 Ekim 2021 Pazartesi itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Bitcoin ya da kripto hisseleri olanların dikkatine! Bunların yerine bir bitcoin ETF satın alınır mı?
En çok satan iphone 13 renkleri neler?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 24 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
PNL Coin hakkında bilmemiz gerekenler
Hafta sonu 24 Ekim 2021 Pazar açık noter var mı? 24 Ekim 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
ATV canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İŞKUR 3.550 TL maaşla 12 ilde personel alımı başladı!
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Askere giderken alınması gerekenler ve askeriye tarafından verilen malzemeler 2021
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.