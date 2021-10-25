Musa Eroğlu kimdir? Musa Eroğlu kaç yaşında, nereli?

Musa Eroğlu, 1944'te Mersin Mut ilçesine bağlı Kumacukuru köyünde dünyaya gelmiştir. Alevi Tahtacı Türmenleri'ne bağlıdır. Ortaokulu yarıda bırakan sanaçt, Mut Halkevi'nde halk oyunları oynamıştır. 1965 yılında TRT Ankara Radyosu'nun imtihanlarına girmiş ancak kazanamamıştır. 1967 yılında İkimiz Toprağa Girelim Elif isimli ilk plağını çıkarmış, piyasada adını duyurması ise 1970'lı yılların başında olmuştur. O senelerde tekrardan radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgıları ile sınava girmiş ve kazanmış, 1970'li senelerin sonuna doğru müzük ynetmenliği yapmıştır.

Arif Sağ ile Muhlis Akarsu'yla başladığı, sonrasında Yavuz Top'un katılımıyla genişlemiş olan Muhabbet isimli seri albüm çalışmaları, 1980 yılı sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasına öncülük etmiştir.

Sözlerinin Abdürrahim Karakoç tarafından yazılan Unutursun Mihriban'ım ile Mihriban isimli türküleri söylemiştir. Aynı zamanda Karacaoğlun şiirlerini de bestelemiştir.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Eroğlu, müzik çalışmalarını halen sürdürüyo ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ile Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı görevleri yapmaktadır. Kendi ismini verdiği müzik okulunda 1982 senesinden beri beş binden fazla öğrenciye eğitim verilmiştir. 1966 senesinde evlendiği eşi ile 3 kız 1 erkek çocuğu vardır.