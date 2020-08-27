Mukimlik belgesi nedir , belge nereden, nasıl alınır? Mukimlik belgesi ne işe yarar?

Ülkemizin en büyük sektörlerinden birisi olan inşaat sektörüne de çok fazla sektör bağlı durumdadır. İnşaata bağlanan sektörlerden bazıları konut, emlak, ve bankacılık sektörleridir. Bu yüzden bazı ev alım ya da ev satım konularında ikametgah gibi belgeler bazen sorun çıkarabilmektedir. İkametgah dışında vergi konusu da altı çizilmesi gereken konulardan bir tanesi olmuştur. Vergi konuları için yapılması gereken veya lazım olan belgeler genellikle vatandaşlar arasında tartışılır. Bu yüzden insanların net bir bilgi bilmemesi de doğaldır. Son zamanlarda Mukimlik Belgesi insanlar arasında popüler olmaya başladı.

Mukimlik Belgesi Ne İşe Yarar?

Mukimlik belgesine sahip olmak isteyen mükellefler adına, Büyük bir servete sahip olan vatandaşların işlem adresi olarak Vergi Dairesi Başkanlığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Türkiye’nin büyük illerinden Ankara, Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Trabzon’daki vergi daireleri de Mukimlik belgesi vermek adına vatandaşlar için işlem yapabilme hakkına sahiptirler.

Mukimlik Belgesi almak için hangi evraklara sahip olmak gerekmektedir?

Dilekçe

Tam mükellefler için farklı dilekçe

Önek dilekçe

Yabancılar için istek soru formu

Yunanistan ve Avusturya gibi ülkelere sunulmak adına alınan belgeler birbirinden ayrı olabilmektedir.

Eğer Vergi Dairesi’ne giderseniz bu bilgilerin doğrularını öğrenmeniz mümkün.

Çift vergi vermeyi engellemek adına alınması gereken evraklarda özel hükümlerin kullanılması için yeni belgeye ihtiyaç vardır. Gerçek ve Tüzel kişiler adına birbirinden ayrı belgeler olabilir. Bu sebeple mukimlik belgesi alacağınız Vergi Dairesi’nde işlemlerinizi düzgün ve dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Eğer Mukimlik Belgesi almazsanız Katma Değer Vergisi sebebiyle ceza almanız mümkündür.

Mukimlik belgesinin geçerlilik süresi herkes tarafından merak edilen konulardan sadece bir tanesidir. Bu belgeyi 1 kez aldığınız takdirde bu belgenin bir süre sonra yenilenmesi gerekiyor. Bu belge her yıl yenilenmek zorundandır.