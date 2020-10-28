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Mükemmel kabaran poğaça nasıl yapılır? Kabaran poğaça tarifi!

Mutfakta olmayı seven kişilerin yapmayı en sevdiği atıştırmalık poğaçadır. Poğaçanın da özellikle çok kabarmasını isteyenler ise internetten kabaran poğaça tariflerini araştırmaktadır.

28 Ekim 2020 Çarşamba 16:16
Mükemmel kabaran poğaça nasıl yapılır? Kabaran poğaça tarifi!
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Mutfakta pasta, börek ve çörek yapmayı seven kadınların en fazla araştırdığı konu kabaran poğaçalardır. Çok güzel şekilde kabaran poğaçaların tarifleri ise merak edilmeye devam etmektedir.

Kabaran mayalı poğaça nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir?

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket yaş maya (42 gr)
  • 2 silme tatlı kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • Yaklaşık 7 su bardağı un

Poğaçanın üzeri için,

  • Yumurta sarısı
  • Susam

Mükemmel kabaran mayalı poğaça nasıl yapılır?

İlk olarak yapılması gereken malzemeleri birleştirerek hamuru oluşturmaktır. Bunun için karıştırma kabı veya herhangi bir kaba ılık su, ılık süt, yaş maya ve şeker koyularak karıştırılmaya başlanır. Su ve sütün ılık olması ve el yakmaması gerekmektedir.

Mayısa karışımın içinde eritildikten sonra sıvı yağ, yumurta, tuz ve şeker ilavesi yapılarak karıştırılmaya devam eder.


Daha sonrasında yavaş yavaş un eklenerek karışımın hamur haline gelmesi ve kıvam alması sağlanır. Bu kısımda önemli olan unu yavaş bir şekilde ekleyerek kıvam almasını sağlamak ve unun topaklanmasını engellemektir.

Hazırlanan hamur 30 – 45 dakika arasında dinlenmeye bırakılır.

Hazır olan hamur yumurta büyüklüğünde koparılarak yuvarlanır ve kağıt serili olan tepsiye koyulur.

Üzeri için hazırlanan yumurta sarısı ve susam eklenir ve 20 dakika daha dinlenmeye bırakılır. Bu sırada fırın 190 dereceye ayarlanarak içi ısıtılır.

190 derecede ısınan fırına tepsi koyulur. Pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterse de ortalama 20 – 25 dakika sonrasında fırından alınır.

Mükemmel kabaran mayalı hamurun püf noktaları nelerdir?

  • Kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
  • Hamurunuza unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurulması gerekmektedir.
  • Yoğurduğunuz hamurun mayalanması için mutlaka dinlendirmesi gerekir.
  • Poğaçalarınızın puf puf olmasını istiyorsanız kuru malzemeleri dinlendirmelisiniz.
  • Hamurun kıvamından emin olmak için parmağınızı mayalanan hamurun üzerine bastırın. Eğer hamurda parmağınızın izi kalıyor ve sonrasında eski haline geliyorsa hamurunuz olmuştur.
  • Hamurlarınızı tepside 15-20 dakika daha dinlendirmek poğaçanız kabarmasını arttırır.
  • Fırınınızın süresini ve sıcaklığını ayarlarken ısıtma şeklini ve pişirme süresini iyi ayarlalısınız.

Poğaça harcı için öneriler nelerdir?

  • Poğaçalarınızın içerisine çocuklarınız için kahvaltılıklar koyabilirsiniz.
  • Poğaçanızı çocuklarınızın severek yemesi için patatesli, zeytinli veya peynirli yapabilirsiniz.
  • Poğaçalarınıza lezzet katmak istiyorsanız dere otlu yapabilirsiniz.
  • İç harcını peynirle hazırlayacağınız poğaçalarınızda çok lezzetli olacaktır.

Mayısalı poğaça kaç kaloridir?

  • Orta büyüklükte olan 1 tane poğaça yaklaşık olarak 240 kcal’dır. Şeker hastalarının çok fazla tüketmemesi gerekir.


Son Güncelleme: 28.10.2020 16:16
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Anahtar Kelimeler:
Kabaran PoğaçaMutfak
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