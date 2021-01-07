Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı

Konya’da, Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir eğlence mekânının tedbirlere uymaması sonucunda mühürlenmişti. Ancak açık olduğu yönünde gelen ihbarlar ile eğlenme mekânına yapılan baskın ile birlikte mekanın kapısının kapalı olmasına karşın içeriden gelen müzik seslerini duyan polis ekipleri megafon ile ikazlarda bulundu.
MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN AÇIK OLAN MEKANA YİNE BASKIN
Yine aynı sokakta başka bir eğlence mekanına düzenlenen baskınla birlikte 24 kişi yakalanarak kişi başı 4bin 50’ar lira ceza yazıldı.İşletme sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Güncelleme: 07.01.2021 12:53