Mühürlenen eğlence mekanına tekrar baskın! Eğlenenler çatıda yakalandı

Konya’da, Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir eğlence mekânının tedbirlere uymaması sonucunda mühürlenmişti. Ancak açık olduğu yönünde gelen ihbarlar ile eğlenme mekânına yapılan baskın ile birlikte mekanın kapısının kapalı olmasına karşın içeriden gelen müzik seslerini duyan polis ekipleri megafon ile ikazlarda bulundu.

Gelen uyarılara rağmen kapının yine açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu, çatıda polisten saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakalandı. Yakalanan kişilerin maskesiz olması, sokağa çıkma yasasına uymamaları ve sosyal mesafe ihlali olması kişi başı 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN AÇIK OLAN MEKANA YİNE BASKIN

Yine aynı sokakta başka bir eğlence mekanına düzenlenen baskınla birlikte 24 kişi yakalanarak kişi başı 4bin 50’ar lira ceza yazıldı.İşletme sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

