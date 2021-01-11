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Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 17:05
Muhtasar vergilerinde SGK e-Bildirge verme süresi belli oldu 2021
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Türkiye’deki işyerleri ile illeri kapsayacak 2020 Temmuz ayı bildirgesinden başlamak suretiyle gerekli düzenlemeler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nde düzenlendi. Geçişle SGK verilme süresinde değişiklikler yapılmıştır. e-Bildirge verme süresinde aylık prim ve hizmet belgesi verenlerde değişiklik olabiliyor. 

Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir?

SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesiyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilen muhtasar beyannamesinin tek belgede gönderilmesine olanak sağlayan bir beyannamedir. Gelir vergisi mükellefi olan işyerlerinin tamamında sisteme geçişler 2020 Temmuz ayı itibariyle bütün Türkiye’de zorunlu hale getirildi.

APHB nedir?

APHB aylık prim ile hizmet belgesi alanların prim, hizmet ve gün sayısı gibi bildirgelerin bulunduğu ve elektronik ortamda bildirim yapmaya olanak tanıyan bir bildirgedir. 2020 Temmuz ayı itibariyle gelir vergisi mükellefi olanlar artık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi geçecek.

Gelir vergisi mükellefi olmayan bina inşaatı, apartman yöneticisi, konut kapıcısı ile gelir vergisi mükellefi olmayanlar için e-Bildirge V2 uygulamalarında yalnızca aylık prim ve hizmet belgesi verecektir.

SGK bildirim süresi 2020

Muhtasar ile prim hizmet beyannamesine geçenler ve geçmeyenler arasında değişiklik göstermektedir. SGK e-Bildirgenin son günü ise;

Muhtasar ile prim hizmet beyannamesini takip eden ayın 26’sı olmaktadır.

Muhtasar ile prim hizmet beyannamesine geçmeyenlerse e-Bildirgenin son günü ayın 23’ü olmaktadır.

SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?

e-Bildirge ile SGK beyannamesi ile aylık bildirge verilmediğinde bazı yaptırımlar uygulanmaktadır. SGK bildirim süresinde prim ve hizmet belgesi vermeyen kişiler belirli tarihler içerisinde SGK bildirge verirse aylık asgari ücretin 1/5’i, ek bildirgedeyse 1/8 oranında ceza uygulanmaktadır.

SGK son bildirim tarihine kadar verilmeyen muhtasar beyannamesinde cezai işlem ve bildirge uygulamalarında aylık prim ve hizmet belgesinde belirlenen hükümler geçerli olmaktadır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
E-BildirgeSGK
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