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Muhtasar Beyanname verilmezse prim belgeleri nasıl verilir?

Muhtasar Beyanname merak edilmeye devam ediyor. Pek çok vatandaş Muhtasar Beyanname verilmezse prim belgeleri nasıl verilir? sorusunu araştırıyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:13
Muhtasar Beyanname verilmezse prim belgeleri nasıl verilir?
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Muhtasar beyanname ve prim belgeleri merak edilmektedir. Buna göre 1 Temmuz 2020 tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte muhtasar beyanname ve prim belgeleri tek belge haline geldi.

SGK’ya prim ve hizmet belgesi verilmiyor

Çalışanların vergi kesintisi yapmadan Maliye’ye muhtasar beyanname vermeyen işverenlerin bile artık SGK’ya prim bildirmesinde gerek yok. Bunlardan faydalanabilmek için Maliye’ye muhtasar ve prim hizmetleri beyannamesi verilmesi yeterlidir. Bu konuda önemli kısım ise çalışanların çalışma gün sayıları ve prim esasına göre kazancının belli edilmesi durumlarının SGK’ya bildirilmesi gerektiğidir.

Sigortalı bildirim yapacak iş yerleri

Çalışanlarından herhangi bir konuda vergi kesintisi yapmayan ve 5510 Sigorta Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince çalıştıkları kurumda ki prime esas teşkil eden kazanç ve hizmet bilgilerinin SGK’ya bildirilmesi sonrasında avantajlar şunlardır,

  • Kolay işverenliğe geçmemiş apartman yönetimleri,
  • Basit usulde vergilendirme yapan ticari kazanç sahipleri,
  • Gayrimenkul sermaye iradı olan mükellefler.


Tüm bu haklardan faydalanılabilse de e-beyanname üzerinden muhtasar ve prim hizmetleri beyannamesinin belirtilmesi gerekir.

Bunları yapmak için vergi dairelerine gitmeye gerek kalmadan online olarak beyannameyi oluşturabilir ve yetkili kuruma gönderebilirsiniz.

Apartman yönetimlerinin yapmaları gerekenler

Kolay işverenlik durumlarının kullanılmadığı bölgelerde apartman yönetimleri en yakın vergi dairesine giderek başvuru yapabilir ve gelir vergi stopaj kaydı yaptırabilirler. Ayrıca bu tip işverenlerin vergi numaralarını da SGK’ya bildirerek işletmeleri gerekmektedir. SGK kütüğünde vergi numarası olmaması durumunda SGK’dan vergi numaraları kontrolleri yapılmalıdır.

SGK üzerinden vergi kayıtları yapıldıktan sonra apartman yönetimleri online olarak beyannameleri göndermek istedikleri vergi dairlerine başvuru sonrasında e-beyanname gönderimi yapabilirler.

Ev hizmetlerinde çalışanların yapmaları gerekenler

Evde hizmet veren sigortalı çalışan kişilerin Maliyelere muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermelerine gerek yoktur. Ancak, EK-9 kapsamında çalışmaları gerekmektedir. çalışan EK-9 kapsamında çalışmıyor sadece normal sigortalı olarak görünüyorsa bu durumda iş verenin Temmuz ayı öncesi için Maliye’ye muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermesi gerekmektedir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 09:13
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Anahtar Kelimeler:
Muhtasar Prim BeyannemesiSGK
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