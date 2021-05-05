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Muhtarlara koronavirüs aşısı vuruluyor

Ankaralı muhtarlara koronavirüs aşılanması yapılıyor. Ankara’da muhtarlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Muhtarlara koronavirüs aşısı vuruluyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:57
Muhtarlara koronavirüs aşısı vuruluyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama doğrultusunda, muhtarların koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini söyledi. Bu kapsamda Ankara’da muhtarlar Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek koronavirüs aşılarının birinci dozunu olmaya başladı. O konuyla ilgili açıklamalarda bulunan muhtarlar, filyasyon ekiplerine destek verdiklerini, koruna virüs geçirip izolasyon da bulunan kişilerin evlerine giderek onları kontrol ettiklerini ve onların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti.

Bu açıdan koronavirüs olan vatandaşlarla temas halinde olduklarını söylediler. O muhtarlar aynı zamanda esnafların da kurallara uyumasını sağladıklarını söylediler. Bu süreçlerde birçok kişiyle görüştükleri için koronavirüs bulaşma riskinin yüksek olduğunu ve bu yüzden aşı vurulmalarının önemli olduğunu ifade ettiler. Ankaralı muhtarlara koronavirüs aşılanması yapılıyor. Ankara’da muhtarlara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. Muhtarlara koronavirüs aşısı vuruluyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:57
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Anahtar Kelimeler:
MuhtarKoronavirüsAşı
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