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Muhtarın yaptığıyla o köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi

Elazığ merkeze bağlı bir köyde muhtarın ikametkahı köyde olmayan kişilerin köye girişini yasaklamasıyla korona virüs vakalarının önüne geçildi.Köyün girişine asılan ve ikematkahı köyde olmayanların girişini yasaklayan tabela sayesinde korona virüs köye giremedi.

19 Mart 2021 Cuma 10:00
Muhtarın yaptığıyla o köyde hiç koronavirüs vakası görülmedi
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Salgın hastalık korona virüsün yayılmasıyla ilgili olarak alınan önlemler ve çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkların dışında yerel yönetimlerde kentlerinde yada mahallelerinde bir takım önlemler alarak hastalığın yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor..

Elazığ merkeze bağlı bir köy Değirmenönü Köyü muhtarıda kendi köyü için aldığı önlem sayesinde korona virüs hastalığı köye bugüne kadar giremedi.

Muhtar Mustafa Ergün, hastalık ile mücadele kapsamında ikametkahı köyde olmayan kişilerin köye girişini yasakladı. Muhtar Ergün, ayrıca köyün girişine uyarı levhası astırdı. 

BUGÜNE KADAR KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ergün, köyün girişine astıkları bu tabela sayesinde şu ana kadar korona virüs vakasının görülmediğini açıkladı.

 

 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 10:00
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Anahtar Kelimeler:
ElazığMuhtarKoronavirüs Vakası
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