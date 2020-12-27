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Muhtarın görevleri nelerdir? Muhtarlar kaç yıl görev yapar?

Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde yönetimin başında bulunan kişiye muhtar denir. Seçilmiş kişi anlamına gelen muhtar, köy ve mahallede bulunan kişiler tarafından seçilir En küçük idari birimdir. Türkiye’de muhtarlar beş yıl görev yapmaktadır. Peki, muhtarın görev ve muhtar olma şartları nelerdir. Haberin detaylarında.

27 Aralık 2020 Pazar 12:23
Muhtarın görevleri nelerdir? Muhtarlar kaç yıl görev yapar?
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Köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların görev süresi beş yıldır. Muhtarlık sürece kişiler her ay aylık almaktadır.

Muhtarlık görevleri

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Muhtarlar, bulundukları bölgenin yol ve çeşme gibi ihtiyaçlarını belirleyip, yerel yönetime bildirmektedir.

-Yol, çeşme ve köprü gibi alanlarının hasarları belirlenip, bakımlarını yapma görevleri vardır.

-Seçim dönemlerinde, seçim sandıklarını seçim kurallarına göre hazırlamalıdırlar.

-Seçim kâğıtlarını muhtar olduğu bölgeye dağıtma görevleri vardır.

-Askere gidecek olanların kimlik çizelgesini ve seçim listelerini askıya çıkarmakla görevli.

-Cadde, sokak ve meydanlardaki levha ve tabelaları kontrol etmek ve düzenlemek.

-Kimlik belgesini kaybedenlere yenisini çıkarmak için belgeler çıkarmak.

 

-Maddi desteğe ihtiyacı olan kişileri tespit etmek ve devlet desteğinden yararlanmasını sağlamak.

 

-Hastanelerde kullanılacak olan yeşil karta ihtiyacı olanları tespit etmek.

 

Muhtar olma şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Muhtar olmak istedikleri yerde ikametgâh etmesi gerekmektedir.
  • 25 yaşını doldurmak zorundadır.
  • Sicili temiz olmak zorundadır.
  • Türkçe bilmeleri gerekmektedir.

 

Siyasi partilerden bağımsız olarak, halk tarafından seçilmektedir muhtarlar. Beş yıl sürede çalışan muhtarlar, siyasi partiler tarafından seçilmezler.

 

Herhangi bir eğitim almalarına ihtiyacı olmayanlar muhtarların, sadece kaymakamlığa bağlı muhtarlık eğitimleri alırlar. İletişim, bilgisayar teknolojileri, muhtar yetki ve sorumluluklar gibi dersler almaktadırlar.

İl özel idare tarafından maaşlar ödenmektedir. Her ayın 15. gününde maaşlar yatmaktadır. Bölgeye göre de maaşlar değişmektedir. 2020 yılındaki muhtar maaşları primsiz 2.000 TL iken primlerle birlikte bu fiyat 2.500 TL’ ye yükselmektedir. Büyükşehirlere bağlı olan muhtarlar, 2554 TL’dir. Küçük yerlerde yapılan görevlerde alınan maaş ise 2.000 TL’dir.

Muhtarlar, eğer işlerini yerine getirmez ise ihraç edilme durumları söz konusudur. Aynı zamanda yüz kızartıcı suçlar ihraç edilme kurallarından biridir. Muhtarların ihraç kararlarını ise kaymakam ve vali belirlemektedir. Muhtarın görevden uzaklaşma kararını ise İçişleri Bakanlığı belirlemektedir.

Muhtarlık seçiminden önce kişinin yüz kızartıcı suçlar işlemesi ya da terör suçlarına katılması gibi durumların tespit edilmesi halinde görevden alınmaktadır. Bu aşamada seçim tutanakları iptal edilmektedir.

Muhtar olduktan sonra görevlerini kötüye kullandığı tespit edilen kişiler, görevden alınmaktadır. Bu aşamada suç işleyen ya da hüküm giyen muhtarlar vali ya da kaymakamlar tarafından görevden alınmaktadır.

İhtiyar meclisi nedir ve görevleri nelerdir?

İhtiyar meclisleri köy muhtarlarına yardım etmek için kurulmuştur. Meclis, haftada bir kez toplanarak köydeki görevler hakkında toplantı yapmaktadırlar. İhtiyar meclisinin toplantıya katılmasını sağlayan ise köy muhtarıdır. Toplantılar köyün ihtiyaçlarını önem sırasına göre düzenlerler. Önemli konular ise yol ve sağlık işlemleridir.

Muhtarların bağlı olduğu kurumlar, yasalar tarafından belirlenir. Muhtarlar ve ihtiyar meclisi, mahalleleri ve köyleri kontrol etmektedir. Muhtarlar, ilgili kuruluşlara rapor vermek zorundadır.

Belediyeler ise muhtarların belirlediği ihtiyaç listelerini karşılamak zorundadırlar.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 12:23
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