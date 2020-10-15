Muhtar, evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı

Korona virüs salgını nedeniyle marta ayında ara verilen eğitim yeni dönemde 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci derslerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata göre hazırladığı EBA TV ve EBA üzerinden yapılan canlı dersler üzerinden takip ediyor. Fakat şartların herkeste eşit olmadığı bazı bölgelerde yaşayan öğrenciler dersleri takip etmede teknolojik alt yapıdan dolayı zorlanıyor.Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Çatak köyünde inteneti olmayan çocuklar için köyün muhtarı köyde bulunan öğrencilerin dersleri takip edebilmeleri için köye sınırsız intenet bağlattı, Köyün camisinde bir alanı çocuklar için çalışma alanı olarak düzenleyen köy muhtarı Abdülkerim Güler köyde ,ikametgâh eden 10 öğrenciye derslerini takip etme imkanı sundu.. Öğrenciler ise bu imkânlardan ücretsiz olarak faydalanıyor.

İntenet hizmeti sunduğu öğrencilere ikramlar yapıyor

Çatak Köyü Muhtarı Abdülkerim Güler, 1.5 senedir uğraştıklarını ve alt yapı olmadığı gerekçesiyle hi bir sonuç elde edemediklerini söyledi. Sonunda pandemi sürecinde köyde okula giden öğrenciler için GSM firmalarıyla görüşülerek bir GSM firmasından köye intenet hizmeti almayı başardılar.

Köy muhtarı bu sayede camide çocuklar için alan hazırlayıp 10 öğrencinin eğitimlerini devam etmelerini sağladı. Havaların güzel olduğu zamanlar köy camisinin avlusunda, havaların kötü olduğu zaman da köy camisinde çocukların ders çalışmasını sağlayan Köy Muhtarı Güler, ayrıca ders yapan öğrencilere sürekli ikramlarda bulunarak rahat olmalarını sağlıyor.

“Muhtarımız sağ olsun onun sayesinde”

Muhtarlarının sayesinde derslerinden geri kalmayan ve eğitimlerine devam eden öğrenciler muhtarlarına çok teşekkür ederek hizmetten oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.