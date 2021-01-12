Muhtaç asker ailesi maaş başvurusu nasıl yapılır? Maaş başvuru dilekçe örneği

Ailesi muhtaç olan ailesine bakan kişilerin askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılan başvurular ile ailelere destek sağlanmaktadır. Asker adayları muhtaçlık maaşından nasıl faydalanılabileceğini merak etmektedir. Askerlik Kanunu’nun 1111 sayılı kanunu gereği zorunlu askerliğini yapacak olan er ve erbaşlar birinci derece yakını olan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere bakmakla yükümlü ise askerlik süresi boyunca askerin ailesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 ayda bir 500 TL yardım edilmektedir.

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SYDV’lere askerlerin yapacağı başvurular sonrasında ödemeler başlayacaktır. Yapılacak başvurular kuruma bizzat yapılmalıdır.