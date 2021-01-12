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Muhtaç asker ailesi maaş başvurusu nasıl yapılır? Maaş başvuru dilekçe örneği

Muhtaç asker ailesi maaş başvuruları askere gidecek kişiler tarafından merak ediliyor. Er ve Erbaşlar, muhtaç asker ailesi maaş başvurusu nasıl yapılır? Maaş başvuru dilekçesi örneği? sorularını araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 18:05
Muhtaç asker ailesi maaş başvurusu nasıl yapılır? Maaş başvuru dilekçe örneği
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Ailesi muhtaç olan ailesine bakan kişilerin askerlik yerleri belli olduktan sonra yapılan başvurular ile ailelere destek sağlanmaktadır. Asker adayları muhtaçlık maaşından nasıl faydalanılabileceğini merak etmektedir. Askerlik Kanunu’nun 1111 sayılı kanunu gereği zorunlu askerliğini yapacak olan er ve erbaşlar birinci derece yakını olan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere bakmakla yükümlü ise askerlik süresi boyunca askerin ailesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2 ayda bir 500 TL yardım edilmektedir.

SYDV’lere askerlerin yapacağı başvurular sonrasında ödemeler başlayacaktır. Yapılacak başvurular kuruma bizzat yapılmalıdır.

Muhtaç asker ailesi maaşı başvuru dilekçe öneği



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:49
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