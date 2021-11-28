Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?

Bir şirketin gelecek ile alakalı paln ile projelerini yapmasında gerek duyduğu, bilgi ile gereken kaynakları sağlayan bu alanda donanımlı kişileri yetiştiren bölümdür. Bu doğrultuda devamlı kensini geliştiren hem özel hem kamu sektöründe faaliyet gösterecek bireyler yetiştirirler.

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi maaşları ne kadardır?

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yönetici maaşları aylık ortalama olarak 6500 TL. Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yönetici mesleğini yapan kişilerin aylık minimum aldıkları maaş 2826 TL'dir. Maksimum aldıkları ücretse 13.759 TL. Eğerki sizler de bu ücretler ile bu mesleği yapmayı istiyorsanız İŞKUR üzerinden meslek ile ilgili yapılan ilanlara başvuru yaparak kariyerinizi planlayabilirsiniz.

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi mesleği eğitim düzeyi nedir?

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi olmayı isteyen kişilerin en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisinin yaptığı iş nedir?

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi olan kişiler, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanlarını etkin olarak kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir şekilde;

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi meslek ana grubu nedir?

- Bir şirketin gelecek ile alakalı planları ile projelerini yapmasında gerek duyduğu, bilgi ile gerekli kaynakları sağlayan bu alanda donanımlı kişileri yetiştirmekle yükümlü bölüm. Bu alanda devamlı olarak kendini geliştiren hem özel hem de kamu sektöründe faaliyetlerine devam edebilecek bireyler yetiştirmektedir.

Profesyonel meslek mensupları

Meslek alt ana grubu nedir?

İş ve yönetimle alakalı profesyonel meslek mensupları

Meslek birim grubu nedir?

Firarz analistleri

Muhasebe ve finans yönetimi uzmanı ve yöneticisi meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğünde Muhasebe ve Finans Yönetimi uzmanı ve yöneticisi mesleğinin meslek kodu 2413.13 şeklindedir.