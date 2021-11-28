Muhasebe müdürü maaşı ne kadar? Muhasebe müdürü görev ve yetkileri

İşletmelerin gelir, gider, fiyat, ödeme gibi işlemlerinden muhasebe müdürleri sorumludur. Muhasebe müdürü olarak kariyerini sürdürmek isteyen kişiler ise bu meslekte görev alanların ne kadar maaş aldığını öğrenmek için arama motorlarını meşgul ediyor. Peki muhasebe müdürü maaşı ne kadar?

Muhasebe Müdür Maaşı Ne Kadar?

Çalıştıkları işletmelerin mali kısmında kilit bir rol üstlenen muhasebe müdürü 2021 yılında ortalama olarak 3.850 TL aylık maaş almaktadır. Türkiye’de bir muhasebe müdürü en az 2.826 TL, en fazla ise 7.500 TL aylık gelir elde etmektedir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete veya firmaya göre değişiklik gösterebilir.

Muhasebe müdürü olarak iş hayatlarına devam etmek isteyen kişilerin en az Lisans seviyesinde eğitimlerinin bulunması gerekiyor. Muhasebe müdürü ile ilgili iş ilanları genellikle İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanıyor.