Muharrem ayı aşure günü ne zamandır? Aşure günü oruç tutulur mu?

Muharrem ayının 10. Gününde kutlanan Aşure günü Müslümanlarca her sene eda edilmektedir. Müslümanlar aşure gününün ne zaman olduğunu merak ediyor. Muharrem ayı İslam dünyası için önemli günlerden birisidir.

Aşure günü ne zaman?

Aşure günü oruç ne zaman tutulur?

2020 yılında Muharrem ayının 10. Günü 29 Ağustos tarihine denk gelmektedir.

Aşure gününde Müslümanlar küslüklere son verir, yardıma muhtaç kişilere maddi manevi yardımlarda bulunur. Bu ibadetlerin yanı sıra bugünde oruç da tutulur. Aşure günü için tutulacak oruç 28,29 ve 30 Ağustos tarihlerinde tutulmalıdır.