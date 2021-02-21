Muhammed Emin Saraç kimdir? Emin Saraç kaç yaşında vefat etti? Hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç hakkında bilgiler

Ülkemizin en büyük İslam âlimleri arasında yer alan Muhammet Emin Saraç hoca, 19 Şubat 2021 akşamı yaşamını yitirdi. Kendisi dünyanın en büyük âlimlerinden icazetler almıştır. Aldığı eğitimlerden dolayı günümüzün en kıymetli âlimleri arasında yer almaktaydı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasetin önemli isimleri de onun cenaze törenine katıldı. Cenazesi İstanbul’daki Fatih Camii’nde kılındı. Vatandaşlarımız Türkiye’nin en büyük âlimlerinden olan Muhammet emin Saraç‘ın kim olduğunu merak ediyor.

92 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muhammet Emin Saraç hoca Türkiye’nin en büyük tefsir, fıkıh ve hadis âlimlerinden biriydi. Kendisi son yolculuğuna uğurlandı. 65 yıl boyunca Fatih Camii’nde hadis, fıkıh ve tefsir derslerinde bulunan Muhammet Emin Saraç hem yurtdışından hem de yurt içinden çeşitli birçok talebeler yetiştirdi. Kendisinin cenazesi öğrencilerin ve talebelerinin omzunda Fatih Camii’ne getirilmişti. Cenaze namazının ardından defnedildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş adamı Fatih Saraç, Muhammet emin Saraç’ın oğullarıdır. Bu iki isim babasının taziye mesajlarını kabul etti. Ayrıca camide Kur’an-ı Kerim okundu. Ravza Kavakçı Kan ve Bekir Bozdağ da cenaze töreni sırasında orada hazır bulundu.

İmam hatip olan Mustafa Demirkan, Emin Saraç‘ın dünürüdür. Cenaze namazını Mustafa Demirkan kıldırdı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eski Meclis Başkanı İsmail Karaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Ak Parti’nin tüm genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlar Veysel Eroğlu, Faruk Çelik, Bekir Bozdağ, Çağatay Kılıç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, çok sayıda milletvekili, il ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda seveni cenazeye katıldı.

Cenazeye ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Ayrıca Kore’de gazi olan Mustafa Şevket Tarı da dostu olan Emin Saraç’ı cenazesinde yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazından sonra Muhammet Emin Saraç hoca ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisini okul yıllarından tanıdığını söyleyen Erdoğan, her fırsatta Emin Saraç hocayı ziyarete gittiğini söyledi. Bu ziyaretlerden çok fazla istifade ettiğini söyleyen Erdoğan, ahirette kendisine komşu olmayı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Muhammet Emin Saraç’ın tabutuna omuz verdi. Saraç’ın cenazesi kabre doğru götürülürken tekbirler getirildi. Türkiye’nin en önemli fıkıh, tefsir ve hadis âlimlerinden biri olan Muhammet Emin Saraç’ın cenazesi, Fatih Camii’ne getirilerek ardından toprağa verildi.

Muhammet Emin Saraç Tokat’a bağlı olan Erbaa ilçesinde 1929 yılında dünyaya geldi. Ailesinden gelen bir ilim tahsili vardı. Dedesi Nakşibendiye tarikatına bağlı müderris Üzeyir Efendi, Tokat’ın Niksar ilçesinde bir camide müderrislik yapıyordu. O dönemin en önemli âlimleri arasında gösteriliyordu. Henüz altı yaşındayken dedesinin yanında Kuran-ı Kerim’i hatim etti. Sonrasında hafızlığa başladı. Ardından tüm kardeşleriyle beraber hafız olarak yetiştirildi.

1940 ile 1943 yılları arasında Niksar’da mukabele okudu. Sonrasında İstanbul’a Ali Haydar Efendinin yanına öğrenci olarak gönderildi. Ali Haydar Efendi, Muhammet Emin Saraç’ı dikkatle gözlemledi. Sonrasında Fatih Camii’sine gönderdi. Burada Kuran-ı Kerim’i okumaya devam eden Emin Saraç, üç ay boyunca burada kaldı.

Sonrasında Karagümrük’te bulunan Üçbaş Medresesi’ne gitti. Burada 65 sene boyunca bulunan Süleyman Efendinin yanında dersler aldı. 1950’ye kadar burada kaldı. Bu süreler içerisinde İstanbul’un ve Türkiye’nin en önemli âlimleri arasında yer alan birçok hocaefendiden fıkıh, usul, hadis ve tefsir dersleri aldı.

Buradaki eğitimlerini tamamlayan Emin Saraç, Mısır ülkesinde dokuz yıl boyunca kalarak eğitim aldı. Osmanlı’nın son âlimlerinden Mustafa Sabri Efendi, Yozgatlı İhsan Efendi ve Ali Yakup Efendi gibi isimlerden önemli dersler aldı. Kendisi ayrıca binlerce öğrenci yetiştirdi.

Türkiye’de birçok öğrenci yetiştiren Emin Saraç ayrıca Ürdün, Suriye, Mısır, Pakistan, Hindistan, Kuveyt, Filistin ve diğer İslam ülkelerinde adından sıkça söz ettirdi. 65 yıl boyunca Fatih Camii’nde hadis, tefsir ve fıkıh dersleri verdi. Kendisi hem yurt içinde hem de yurt dışında yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Son devrin alimlerinden, Rızâ-i İlâhî uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlâkın öneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makâmı âli olsun..."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Hayatını ilime adamış çok değerli İslâm Alimi Muhammed Emin Saraç hocaya Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Emin Saraç Hocamız Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Hadis âlimi, ömrünü talebe yetiştirmeye vakfetmiş, muhterem Muhammed Emin Saraç Hocaefendi’nin vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenâb-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: "Hadis alimi Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan: "Dâr-ı bekâya irtihal eden M.Emin Saraç Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz."