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Muhammed Ali es Sabuni kimdir? Muhammed Ali es-Sabuni neden öldü, ölüm nedeni ne?

Halep’te doğmuş ve uzun zamandır yaşamını Türkiye’de sürdürmüş olan din alimi Muhammed Ali es Sabuni hayata gözlerini 91 yaşında yumdu. Kendisi yapmış olduğu çalışmalar ile birçok klasik İslam eserini tahkik etmiştir.

19 Mart 2021 Cuma 22:21
Muhammed Ali es Sabuni kimdir? Muhammed Ali es-Sabuni neden öldü, ölüm nedeni ne?
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Çoğu kişinin tanıdığı İslam alimi Muhammed Ali es Sabuni 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Halep doğumlu olan Sabuni uzun süredir Türkiye’de yaşamını sürdürmekteydi.

Twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan kendisine Allah’tan rahmet diledi.

Yapmış olduğu eserler ile İslam dünyasına önemli katkılarda bulunmuş olan Sabuni’nin ailesinin sağlık ekiplerini araması üzerine hayatını kaybettiği anlaşıldı. Aile cenazenin defnedilmesinin İstanbul’da yapılacağını planladıklarını söyledi.

 

Hayatı

Din alimliğinin ile beraber yazarlık yapan Sabuni 1930 senesinde Halep şehrinde doğmuştur. 1952 senesinde Ezher Üniversitesi’ne giren Sabuni önce eş-Şeri’a fakültesini ardından da Şeri kada bölümünü bitirerek iki yıl sonra 1954 yılında eğitimini tamamlamıştır.

El-Alimiyye diplomasını alan Sabuni daha sonra Suriye’ye dönmüş ve burada 8 yıl boyunca tedris faaliyetleri yapmıştır. Sonrasında da Suudi Arabistan’a geçerek Mekke-i Mükerreme Üniversitesi’nde eş-Şeria fakültesinde ders vermiştir.

Burada geçirdiği 28 yıl içinde birçok akademisyen yetiştirmekle beraber sayısız klasik eserin de tahkikini yapmıştır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 22:21
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Muhammed Ali Es Sabuniöldü Mü?Din Alimi
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