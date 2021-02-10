Muğla'nın ormanlık alanlarında ölümsüzlük mantarı bulundu!

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris'te eski zaman imparatorlarının 'ölümsüzlük mantarı' adını verdikleri her derde devam 'Reishi mantarı' bulundu. Tur operatörü olarak çalışan ve aynı zamanda seracılıkla uğraşan Mustafa Demir isimli bir kişinin ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada şans eseri bulduğu mantarın kilosu piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılıyor.

Marmaris'te bulunan ve turistlerin akın ettiği turkuaz rengi denizle karşı karşıya olan ormanlık alanda gezintiye çıkan Mustafa Demir, Sığla ağacının çevresinde çok sayıda mantar gördü. Mantarların fotoğrafını çekerek ziraat mühendisi olan bir arkadaşında gönderen Demir'in bulduğu mantarların, eski zaman uzak doğusunda imparatorların şifalı olarak değerlendirdiği ve 'Ölümsüzlük mantarı' diye anılan mantar olduğunu öğrendi. Demir, bulduğu mantarlardan yaklaşık 10 kg toplayarak serasına getirdi.

Kanser ve ilaç yapımında kullanılan ve kurutulduktan sonra da öğütülerek çay olarak tüketilen mantarın Günnük (Sığla) Ağacı'nın kopmuş olan kabuklarının toprağa düşerek çürümesiyle oluştuğunu söyleyen Mustafa Demir, mantarın nasıl kullanıldığını hakkında yöntemleri uzmanlardan bilgi aldıktan sonra değerlendireceğini söyleyerek mantarlar hakkında ticari bir amaç düşünmediğini söyledi.

ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI

Ölümsüzlük mantarı olarak bilinen Reishi mantarı, özellikle uzak doğu ülkelerinde yetişiyordu. Yaklaşık 3 bin yıl Çin İmparatorlarının tükettiği mantarın adı birçok hastalığa iyi gelmesi nedeniyle ölümsüzlük mantarı olarak anıldı. Çin'in yanı sıra Japonya, Kore ve Endonezya'da yetişen mantarların Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde de çay olarak tüketildiği biliniyor. Tadının acı olmasından dolayı yenilerek tüketilmeyen mantar türü havanda veya mikserde öğütüldüğü ve toz haline geldikten sonra kurutularak çay gibi demleyerek kullanılıyor.