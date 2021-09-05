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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kayıplara karışan Buse Demirbilek nerede?

Muğla Menteşe ilçesinde 17 gün öncesinde evden ayrılan ve bir daha kendisi hakkında haber alınamayan Buse Demirbilek’in (17) ailesi, kızlarının hayatı konusunda endişeli. Ailenin şikayeti sonrasında gözaltı yapılan Buse’nin erkek arkadaşı Sinan Ö. (19) iki defa gözaltına alınarak geri salındı. İşte detaylar…

05 Eylül 2021 Pazar 23:24
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kayıplara karışan Buse Demirbilek nerede?
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Menteşe’de ailesi ile beraber yaşayan Buse Demirbilek 19 Ağustos günü saat 19.30 sularında ‘Markete gidiyorum’ ifadelerini kullanarak evden ayrıldı. Bir daha geri gelmeyen kız çocukları için arayışa geçen Savaş (60), Semra Demirbilek (59) çifti, çocuklarının kaçırıldığının altını çizerek Buse’nin erkek arkadaşı Sinan Ö. hakkında şikayette bulundu.

20 Ağustos günü ifadesine başvurulan Sinan Ö., kız arkadaşının nerede olduğu hakkında bilgisinin olmadığını söylemesinin üzerine serbest kaldı. Polis, teknik takip sonrasında Sinan Ö.’nün Buse ile birkaç defa telefon ile görüştüğünü tespit etti. Bu olay sonrasında Sinan Ö., 31 Ağustos günü yeniden gözaltına alındı. Savcılıkta verdiği ifade sonrasında adliyeye sevk edilen Sinan Ö., bu defa yurt dışına çıkma yasağı verilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akrabalarının evine bırakmış

Sinan Ö. savcılık vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda Buse’nin kız arkadaşı olduğunu söyleyerek “Kendisiyle bir restoranda buluştuk. Ailesinin İzmir’e taşınmak istediğini ancak gitmek istemediğini söyledi. ‘Seninle geleyim’ dedi. Benimle gelmezse kaçacağını anlattı. Restorandan ayrılarak aracımla Denizli yolu üzerindeki bir tarlaya gittik. Annem beni aradı ve Buse’nin kayıp olduğunu söyledi. Buse yerinin bilinmemesini istedi. Annem beni çağırdığı için Buse’yi, Yaraş Mahallesi’nde S.Ç., isimli arkadaşımın evine bıraktım. Eve gittiğimde polisler vardı. Polislere Buse’nin nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Daha sonra Buse’yi bıraktığım yerden aldım. Birlikte aracın içerisinde sabahladık. Buse’yi olduğumuz yerde bırakıp aracı ağabeyime teslim ettim. S.Ç.’nin amcasına ait otomobille Buse’yi Aydın’da yaşayan akrabalarımın evine bırakıp Muğla’ya döndüm” ifadelerine yer verdi.

‘Ailesi daha önce de şikayetçi olmuştu’

Polis merkezinde yapılan sorgusu sonucunda Buse’nin nerede olduğu konusunu açıklığa kavuşturduğu belirtilen Sinan Ö., ifadesinde bunların yanı sıra şunları ekledi:

“Muğla’dan Aydın’a doğru yola çıktık. Durumu netleştirmek için Buse ile telefonda görüştüm. Yurda yerleştireceğimizi ve polislerle yolda olduğumuzu söyledim. Beni arayacağını söyleyerek, telefonu kapattı. Polisler ile Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Haydere Mahallesi’ndeki Buse’nin bulunduğu eve gittik. Ancak kendisi evde bulunan yakınlarıma yurda yerleşmek istemediğini söyleyerek ayrılmış. Buse’nin ailesi daha önce de kızlarını kaçırdığımı iddia ederek benden şikayetçi olmuştu. 2021 yılının ocak ayında ifadem alındı. Hakkımda dava açıldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldım. Buluştuğumuz süreçte birlikteliğimiz olmadı. 20 Ağustos’tan önce birlikte olduk. Adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım. Bununla ilgili olarak imza atma yükümlülüğüm devam ediyor. Buse’yi başına kötü bir şey gelmemesi için kaçırdım. Kötü bir amacım yoktu” ifadelerini kullandı.

‘Ortada dolaşmasını kabullenemiyoruz’

Demirbilek çiftiyse çocuklarının hayatı konusunda endişeli olduklarını ifade etti. Semra Demirbilek “Kızım, hayattaysa bizi arasın. Sinan Ö. tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünü düşünüyoruz. Kızım bu kişiden ayrılmak istiyordu. Daha önce de süren bir mahkeme var. Buse’yi görenlerin bizlere ulaşmasını ya da güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istiyoruz. Şüphelinin kızımızı kaçırdığını itiraf etmesine rağmen, elini kolunu sallayarak zafer edasıyla ortada dolaşmasını kabullenemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
Buse DemirbilekMenteşeMuğla
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