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Muğla'da viraja hızlı giren tır devrildi: 1 yaralı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde viraja hızlı giren tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın içerisinde sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:37
Muğla'da viraja hızlı giren tır devrildi: 1 yaralı!
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde viraja hızlı bir şekilde giren tır şoförü kontrolü kaybedince refüje çarparak tırı devirdi. Yaşanan kaza sonucunda 1 kişi yaralandı Yaşanan kaza  Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde meydana geldi. Milas'tan Bodrum istikametine seyreden 06 DH 5978 plakalı tır, viraja hızlı girince sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp refüje çıkan tır, devrilerek sürüklendi. Metreler sonra durabilen tırın sürücüsü Dursun K. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen tırdan çıkartılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından tırın dorsesinin boş olduğu görülürken, tırın devrildiği yerde çok miktarda akaryakıt dökülmesinden dolayı bölgeye gelen zabıta ekipleri tarafından akaryakıt dökülen yerlerde talaşlama çalışması yapıldı. Kazayı gören İlknur İnci adlı vatandaş, "Buradaki bir otelden çıkıyordum. O zaman fark ettim. İnşallah yaralının önemli bir şeyi yoktur" dedi. Ekipleri devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Tır KazasıKaza HaberiMuğlaBodrum
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