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Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Muğla'dan yaşanan kan donduran olayda, 37 yaşındaki S.D, tartışma sonrasında öfkendiği kocası Vedat D.'yi çocuklarının gözleri önünde acımasızca 22 bıçak darbesiyle öldürdü.

10 Aralık 2020 Perşembe 09:23
Muğla'da vahşet! Kocasını çocuklarının gözü önünde 22 bıçak darbesiyle öldürdü
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Kan donduran olay dün akşam Muğla Bodrum'd meydana geldi.

İlçede yaşamını sürdüren ve bölgedeki otellerde aşçılık yapan 38 yaşındaki Vedat D. ile eşi S.D arasında henüz tespit edilemeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışma büyüp ardebeye dönüşünce, anne S.D 3 çocuğunun gözleri önünde eline geçirdiği bıçakla eşini acımasızca 22 kez bıçakladı.

Çocuklarının gözleri önünde kanla içinde kalan ve yere yığılan talihsiz adam ağır yaralandı. Komşuların ihbar etmesiyle gelen 112 sağlık personeli Vedat D.'yi yapılan ilk müdaheleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak çok kan kaybeden Vedat D. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Vedat D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili S.D. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 09:23
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKocasını Bıçakladı
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