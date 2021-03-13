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Muğla’da vahşet' Göğsünden vurularak öldürdü

Muğla Milas'ta yaşayan Bensu Narlı (23) erkek arkadaşı Serhat K. tarafından göğsünden vuruldu. Talihsiz genç kadın hayatını kaybederken katil zanlısı S.K.'nin cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği öne sürüldü.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:27
Muğla’da vahşet' Göğsünden vurularak öldürdü
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Muğla'nın Milas ilçesinde dün bir kadın cinayeti işlendi. 23 yaşındaki Bensu Narlı, erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürülürken katil zanlısı Serhat K.'nin sevgilisini kıskandığı için öldürdüğü iddia edildi.

Dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Burgaz Mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre Bensu Narlı ve sevgilisi olduğu öne sürülen Serhat K. arasında bir tartışma yaşandı. Kıskançlık yüzünden olduğu öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Serhat K. yanında bulundurduğu silahı genç kadına doğrulttu ve bir el ateş etti. Göğsünden vurulan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bensu Narlı'nın olay anında hayatını kaybettiğini belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri genç kadının vurduktan sonra kayıplara karışan Serhat K.'yi arama çalışması başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Serhat K.'yı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken katil zanlısının polise verdiği ifadesinde genç kadını kıskançlık sebebiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasBensu NarlıKadın Cinayeti
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