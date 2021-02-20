İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Muğla'da vahşet! Eşinin başına balyozla vurarak öldürdü

Muğla'da psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen kişi eşinin başına balyozla vurarak öldürdü. Kadının çığlıkları mahalleyi inletirken zanlı kısa sürede yakalandı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:40
Muğla'da vahşet! Eşinin başına balyozla vurarak öldürdü
Takip Et:

Muğla ilinin Yatağan ilçesindeki Hacıveliler mahallesinde yaşanan olayda 72 yaşındaki Feride T. İle 71 yaşındaki kocası A.T. henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.T. eline aldığı balyoz ile Feride T.’nin kafasına vurup kaçtı.

Mahalle kadının çığlıklarıyla inledi

Çığlık seslerinin mahallede duyulmasının ardından vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar başlattı.

Çalışmaları sonucunda evinden yedi kilometre uzakta ormanlık bir arazide bulunan A.T gözaltına alındı. A.T’nin yine gün içinde 50 yaşındaki engelli kızı Ö.T’yi de dövdüğü öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MuğlaYatağanBalyoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Anne,baba ve 4 yaşındaki çocuklarını öldüren zanlı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı, AMAN-2021 Davet Tatbikatı'nın icra edildiğini duyurdu!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Kısıtlamaya rağmen Zonguldak'ta iki grup sokak ortasında birbirine girdi
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Çorlu'da iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti
Ankara'da Çubuk Çayı'nın beton yatağına düşen kişi hayatını kaybetti

Popüler Haberler

ALES 2 sınav soruları zor muydu, kolay mıydı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Leyla Hanım filminin oyuncuları belli oldu mu ?
2021 yılında bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 lisans veya ön lisans mezunu olan bir bekçi maaşları
21 Şubat 2021 Pazar fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri
ALES sonuçları ne zaman açıklanır, sınav sonuçlar için tarih belli mi?
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezona Ne Zaman Başlayacak? EDHO Yeni Sezon Tarihi
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl etkileyecek?
Kuzu Effect AVM nerededir? Kuzu Effect AVM yol ve ulaşım bilgisi
La Casa De Papel 4. Sezon ne zaman başlayacak? La Casa De Papel yeni sezon için tarih belli oldu!
Yemin dizisi yeni kadın başrolü İlayda Altuntaş kimdir? İlayda Altuntaş hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Tarık (Cantuğ Turay) kimdir?
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Dirayet Dilan Taşdemir nerenin milletvekilidir?
Savaşçı yeni bölüm yok mu, bitti mi? Fox TV Savaşçı neden yayınlanmıyor?
19 Şubat 2020 Çarşamba fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
2021 yılı Andorra asgari ücreti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.