Muğla'da vahşet! Eşinin başına balyozla vurarak öldürdü

Muğla ilinin Yatağan ilçesindeki Hacıveliler mahallesinde yaşanan olayda 72 yaşındaki Feride T. İle 71 yaşındaki kocası A.T. henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.T. eline aldığı balyoz ile Feride T.’nin kafasına vurup kaçtı.
Mahalle kadının çığlıklarıyla inledi
Çalışmaları sonucunda evinden yedi kilometre uzakta ormanlık bir arazide bulunan A.T gözaltına alındı. A.T’nin yine gün içinde 50 yaşındaki engelli kızı Ö.T’yi de dövdüğü öğrenildi.
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:40