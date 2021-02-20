Muğla'da vahşet! Eşinin başına balyozla vurarak öldürdü

Muğla ilinin Yatağan ilçesindeki Hacıveliler mahallesinde yaşanan olayda 72 yaşındaki Feride T. İle 71 yaşındaki kocası A.T. henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.T. eline aldığı balyoz ile Feride T.’nin kafasına vurup kaçtı.

Mahalle kadının çığlıklarıyla inledi

Çığlık seslerinin mahallede duyulmasının ardından vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalar başlattı.

Çalışmaları sonucunda evinden yedi kilometre uzakta ormanlık bir arazide bulunan A.T gözaltına alındı. A.T’nin yine gün içinde 50 yaşındaki engelli kızı Ö.T’yi de dövdüğü öğrenildi.