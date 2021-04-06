Muğla'da tır, otomobili biçti! Karı Koca can verdi

2 kişinin can verdiği feci tır kazası öğlen saatlerinde Muğla Seydikemer'de yaşandı.

Karı Koca hayatını kaybetti

Bugün öğlen saatlerinde Muğla Seydikemer'de karayolunda seyir halinde olan Onur Ç'nin idaresindeki tır, 80 yaşındaki Mehmet Dağlı'nın kullandığı otomobile çarptı.

Trafik kazasını gören diğer sürücülerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Dağlı'nın yaşamını yitirdiğini, sürücünün eşi olan 72 yaşındaki Emine Dağlı'nın ağır yaralandığını tespit etti. Yaralı Dağlı, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 72 yaşındaki Emine Dağlı'da hayatını kaybetti. Karı - Kocanın cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, kazaya karışan Tır sürücüsü ile polis tarafından göz altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.