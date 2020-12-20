Muğla'da sabah saatlerinde art arda yaşanan iki deprem korkuttu! İşte AFAD ve Kandilli son yaşanan depremlerin listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), yaptığı açıklamada sabah saatlerinde Muğla’da iki adet depremin yaşandığını son dakika bildirgesi olarak yayınladı. Aralarında 2 dakika ara bulunan depremlerden biri sabah saat: 06:14’ te meydana gelirken bir diğeri 06:16’ da yaşandı.

AFAD’ın açıkladığı verilere bakıldığında; merkez üssü Muğla Ula ilçesi olan iki adet deprem yaşandı. Bu iki depremin arasında ise sadece 2 dakika bulunuyordu. İki depremin büyüklüğü ise; 06: 14’ te meydana gelen depremde 3, 9’du. 06:16’ da hissedilen depremde ise büyüklük 3, 8 olarak aktarıldı. Sarsıntıyı çevre ilçeler de hissetti.

Muğla iki deprem ile uyandı!

Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), yaptığı açıklamalar ile deprem şiddetlerinin; 3, 9 ile 3, 4 şeklinde olduğunu bildirdi. İki sarsıntı hem bölgedekileri hem de bölgenin çevresinde yer alanları korkuttu. Bunun üzerine 20 Aralık 2020 son depremler listesinin takibi vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı.

Tedirgin eden deprem!

Merkezi Muğla’nın Ula ilçesi olarak belirlenen 3, 9 ile 3, 8 şiddetinde iki adet deprem yaşandı. KRDAE yaptığı açıklamalar ile, depremin şiddetinin 3, 9 ile 3, 4 olduğunu bildirdi. Merkez üssünün Arıcalar olduğu bilinen depremin derinliği ise neredeyse 8 kilometre.