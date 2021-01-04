Muğla'da korkunç ölüm! Aracının içinde yanarak can verdi

Muğla'ya bağlı Köyceğiz ilçesinden korkunç bir ölüm haberi geldi. Belediyeden emekli 65 yaşındaki Ömür Uysal, kullanılmayan bir aracın yanması sonucu feci şekilde can verdi.

Olay yerinden edinilen bilgilere göre, motorsikletiyle gece saatlerinde park halinde duran kullanılmayan bir aracın yanına gelen Ömür Uysal, iddialara göre araçta alkol almaya başladı. O sırada araçta bulunan piknik tüpü alev aldı ve alevler bir anda tüm aracı sardı. Alevlerin arasından kurtulamayan Uysal, yanarak can verirken aracın yanındaki motosikletin de zarar gördüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken ekipleri soğuta çalışmaları sırasında araç içinde yanmış cesetle karşılaştılar. İlçe Emniyetine bağlı ekipler aracın yanındaki motorsikletten yanan kişinin kimliğini belirledikten sonra Uysal'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Ömür Uysal isimli vatandaşın ölümü ile araçta çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.