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Muğla'da karantinada olması gereken bir kadın marketini işletirken polis ekiplerine yakalandı!

Muğla'da karantinada olması gereken bir kadın marketini işletirken polis ekiplerine yakalandı. Kadını temaslı olduğu ve evinde izolasyon da olması gerektiği öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından kadın evine gönderildi.

20 Aralık 2020 Pazar 17:20
Muğla'da karantinada olması gereken bir kadın marketini işletirken polis ekiplerine yakalandı!
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Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Rıfat Ayaydın Caddesinde bir marketin içerisinde gerçekleşen olay için 112 Acil ekiplerine yapılan ihbarın sonrasında polis ekiplerinin de harekete geçtiği görüldü.

Temaslı olduğu öğrenilen ve evinde izolasyon da olması gereken L. B. Adında olan bir kadın marketini işletirken yakalandı. Markete gelen polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler sonrasında olay yerine filyasyon ekiplerinin gelmesi için sağlık ekiplerine bildiride bulundu.

Filyasyon ekiplerinin, kadının eve tek başına gitmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin kadına işlem yaptıktan sonra evine bıraktığı ve olay anında markete girmek isteyen kişileri engelledikleri görüldü.



Son Güncelleme: 20.12.2020 17:20
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaKoronavirüsKarantinaMarket
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