Muğla'da işsiz genç, istediği parayı vermeyen annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da annesiyle yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz isimli bir genç annesi Gülten Durmaz (61) ile para yüzünden tartışmaya başladı. Para istediği ve annesinin de para vermeyi reddetmesi yüzünden çıkan tartışma sırasında Emrecan Durmaz, annesine bıçakla saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede meydana gelen olayda iddialara göre işsiz olduğu öğrenilen Emrecan Durmaz isimli bir genç annesi Gülten Durmaz'dan para istedi. Anne, oğlunun isteğini reddetti ve oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerinde Emrecan Durmaz, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile annesine saldırdı.

Evden gelen bağırma sesleri üzerinde mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 'Asayiş Büro Amirliği' ekipleri, annesine saldıran Emrecan Durmaz'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldılar. Gözaltı işlemi sonrası eve giren sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan anne Gülten Durmaz'ın aldığı 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirlediler.

Gülten Durmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası otopsi yapılması için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.