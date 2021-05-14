Muğla'da gerçekleşen kavgada bir kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kavgada edinilen bilgilere göre Şerafettin Turhan Sokak üzerindeki parkta, Sedat D. ile kimliği bilinmeyen bir kişi arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşmesiyle Sedat D. Bıçaklanarak yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
SALDIRGAN ARANIYOR
Öte yandan saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şahıs polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Şahısın olay yerinden kaçarken mahallemde uyuşturucu satamazsın diyerek bağırdığı iddia edildi. Polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede yapılan incelemede 1 kurusıkı tabanca bulundu.
Son Güncelleme: 14.05.2021 09:58