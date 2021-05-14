Muğla'da gerçekleşen kavgada bir kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kavgada edinilen bilgilere göre Şerafettin Turhan Sokak üzerindeki parkta, Sedat D. ile kimliği bilinmeyen bir kişi arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşmesiyle Sedat D. Bıçaklanarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olaya şahit olanların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal meyve bıçağıyla bacağından ve kolundan yaralanan Sedat D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre bıçak ile yaralanan Sedat D.’nın durumunun iyi olduğu bilgisi gelirken tedavi süreci devam ediyor.

SALDIRGAN ARANIYOR

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirip kayıplara karışan şahıs polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Şahısın olay yerinden kaçarken mahallemde uyuşturucu satamazsın diyerek bağırdığı iddia edildi. Polis ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede yapılan incelemede 1 kurusıkı tabanca bulundu.

