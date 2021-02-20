Muğla'da foseptik çukuruna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi'nde evin bahçesinde oynayan Ferit Bıçak (3), bahçedeki tuvalet giderlerinin döküldüğü çukura düştü. Olay yerinde bulunan çocukların Ferit Bıçak’ın annesi Nida ve babası Nail Bıçak’a haber vermelerinin arından aile olay erine sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler çocuğu düştüğü çukurdan çıkartmalarının ardından hastaneye kaldırılan Ferit Bıçak adındaki küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybeden çocuğun cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Güncelleme: 20.02.2021 19:33